KOK I ARENAEN: Weili Zhang poserer med Kinas flagg etter seieren mot Jessica Andrade på hjemmebane i Kina. Foto: STR / AFP

Zhangs ville tittelseier kan skape MMA-hysteri i Kina

Weili Zhang (30) brukte 42 sekunder på å knuse den brasilianske mesteren Jessica Andrade (27). Det kokte i arenaen i Shenzhen, Kina, da den nye MMA-dronningen fikk sitt store gjennombrudd.

Nå nettopp







Måten Zhang sikret seg Kinas første tittelbelte i UFC gjennom tidene var spektakulær.

Andrade tok i mai stråvekttittelen fra Rose Namajunas ved å kaste henne i kanvasen, og er kjent for å være litt over middels tøff. Måten hun ble herjet med i buret av Zhang var derfor intet mindre enn vill.

les også Sikret UFCs tungvektstittel etter knockoutseier

Hun åpnet med spark for å «møre opp» Andrade, men da de havnet i klinsj måtte den kinesiske utfordreren også spise et par harde slag fra sin brasilianske motstander. Men så fyret Zhang på alle motorene og serverte albuer og knær før hun fulgte opp en ryggende Andrade med en hurtig slagkombinasjon.

Arenaen eksploderte i glede da dommeren stoppet kampen etter bare 42 sekunder i den første av fem stipulerte runder.

Zhang tapte proffdebuten sin i 2013, men før møtet med Andrade hadde hun 19 strake seirer i MMA-buret og de tre siste i UFC. Potensialet har vært innlysende, men dette var Zhangs første virkelig store test. Hun besto med glans.

les også UFC-Shevchenko lekte seg i tittelkampen

Det minnet litt om superstjernen Ronda Rouseys herjinger i hennes storhetstid, og pioneren var tidlig ute med å gratulere Zhang på Instagram:

Denne seieren blir lagt merke til over hele verden, og ikke minst i Kina der det er brukbare forutsetninger for at en kvinnelig superstjerne kan bli ekstremt populær. UFC-president Dana White hadde følgende å si om Zhang etter helgens triumf:

– Dette er en global sport, og Weilis prestasjon var så god og så stor, folk så den i Canada, USA, Brasil, Midtøsten. Weili Zhang ble en stor stjerne globalt i kveld. Ikke bare i Kina, sa White på pressekonferansen etterpå.

les også Hermansson signerte ny lukrativ avtale med UFC: – Superstjernenivå

TAPTE BELTET: Jessica Andrade (t.v.) reiste til Kina som mester i stråvekt. Weili Zhang tok tittelen fra henne på brutalt vist. Foto: STR / AFP

– Hun er fortsatt tidlig i karrieren, og vi får se hva som er i vente for henne. Men hun har fått en god start, la White til og understreket at UFC-ledelsen hadde hatt store problemer med å finne motstanderen til Zhang og at det var mye av grunnen til at det ble tittelkamp såpass tidlig:

– Før denne kampen mot Jessica Andrade, så ville ingen møte Weili Zhang. Ingen ville møte henne. Nå som hun er mester, og man vil ha en sjanse på beltet, så må man møte henne, sa White til MMAmania.

Publisert: 02.09.19 kl. 08:41







Mer om