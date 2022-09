Bullen møter «erkerival» i gullkamp: − Veldig revansjesugen

Grace Bullen (25) kan ta Norges første bryte-gull i VM på 24 år, men da må hun slå Anastasia Nichita (23) fra Moldova – en fersk europamester Bullen har slitt mot.

– Hvis vi går noen år tilbake så vant alltid Grace mot Nichita, men så har det snudd litt, sier tidligere Bullen-trener Gudrun Høie til VG.

Høien ble også verdensmester i 56-kilosklassen i 1998, og er en del av Fredrikstad Bryteklubb Atlas sammen med Bullen.

FINALEMOTSTANDER: Anastasia Nichita (t.h.) sikret seg finaleplass ved å slå Sakura Motoki fra Japan.

I kveld kan Østfold-klubben få en ny verdensmester, men da må Bullen hevne EM-kvartfinaletapet mot nettopp Nichita i 2020. Da vant sistnevnte med 7–0.

– Jeg vet at Grace er veldig revansjelysten, og hun har imponert veldig så langt i VM, sier Høie.

Bullen er nøyaktig to år eldre enn finalemotstanderen, som tok EM-gull i 59-kilosklassen i juni.

Overlegen

I onsdagens kvalifisering herjet Bullen med all motstand. Først fikk amerikanske Abigail Nette en leksjon og tapte 13–2, i kvartfinalen var Erdenesuvd Bat Erdene fra Moldova sjanseløs. Da Bullen ledet 12–0 ble kampen stoppet.

Semifinalemotstander Jowita Maria Wrzesien var med på å gjøre det litt mer spennende, men Bullen avgjorde mot slutten og vant relativt komfortabelt 5–1. Nichitas semifinale var langt tøffere, og hun snudde på tampen mot japanske Sakura Motoki og vant 7–5.

– Grace har lagt ned så mye jobb i så mange år, og nå er hun i kjempeform. Jeg har veldig god magefølelse og tror virkelig på seier, sier Ine Barlie til VG.

TIDLIGERE VINNER: Gudrun Høie med VM-trofeet etter at hun tok sitt tredje VM-gull i 1993. Hun tok sitt fjerde, og Norges siste, VM-gull i 1998.

Info Norske gullvinnere i kvinne-VM i bryting: Ine Barlie i 1987 og 1992

Anne Marie Halvorsen 1987

Anne Holten 1987 og 1989

Gudrun Høie 1989, 1990, 1993 og 1998

Line Johansen 1993 og 1994 Vis mer

Hun har selv VM-gull fra 1987 og 1992, på en tid da norske kvinnebrytere var pionerer på verdensbasis. Nå er det blitt en langt større idrett internasjonalt, og det er mange nasjoner som hevder seg.

– Et VM-gull til Grace vil være veldig stort, mener Barlie.

Flyttet til Georgia

Det siste halvåret har Bullen stort sett trent i Georgia med herrebrytere, og det er georgiske lagledere som sitter i hjørnet hennes. Det blir trolig også løsningen frem mot OL-kvalifiseringen neste år.

Bullen er ikke fornøyd med det sportslige opplegget på kvinnesiden til Norges Bryteforbund, og vil ikke trene i regi av nyansatte Yurie Yoneoka.

– Jeg vil ikke være en forsøkskanin for en trener som ikke har hatt resultater med andre utøvere, og da ble Georgia det beste alternativet. Her har jeg en treningsgruppe jeg lærer mye av og kan strekke meg etter, sa Bullen til NRK i sommer.

Paris 2024 er 25-åringens store mål, etter at Tokyo-OL glapp med knappest mulig margin.

HAR IMPONERT: Grace Bullen viste storform da hun onsdag knuste tre motstandere, her mot polske Jowita Maria Wrzesien, og kvalifiserte seg til VM-finalen.

– Det viker jo som om hun har funnet et opplegg som fungerer bra i Georgia. Taktisk har hun vært meget god nå i VM, og jeg håper ikke hun gjør noen av de samme feilene med å være for offensiv, advarer Barlie.

Også Høie tror også Bullens gode form henger sammen med at hun har funnet «roen» i Georgia. Det innebærer at hun stort sett trener og sparrer med mannlige motstandere.

– Det var nok mentalt riktig for henne å gjøre det slik, men jeg håper at vi på sikt kan bygge opp et apparat rundt henne i Norge. Nå mister vi hennes kunnskap, men det viktigste nå er hun gjør det som er best for henne frem mot OL, sier Høie som stadig har kontakt med sin tidligere elev.

PS! I OL må bullen sikte seg inn på 57-, eller 62-kilosklassen. 59 kilo er nemlig ikke en vektklasse i mesterskapet.