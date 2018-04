GÅR KAMP I NATT: Dustin Poirier har muligheten til å markere seg i lettvekt-divisjonen i natt. Foto: Eric Jamison / FR156391 AP

UFC-analyse: Mer luft i lettvekt

VG

Publisert: 14.04.18 15:35

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

KAMPSPORT 2018-04-14T13:35:32Z

Lettvekt-divisjonen åpner seg igjen med Khabib Nurmagomedov (29) som ny lettvekt-mester, og flere kjemper for å melde seg på tittelmulighetene. Justin Gaetje (29) og Dustin Poirier (29) er to av dem.

Analysen er skrevet av MMA-Revyens redaktør Andreas Roaldsnes (@andreasroa på Twitter).

Det kan hende vi er tilbake til gode gamle dager i lettvekt-divisjonen. Det er det sikkert mange som er glade for, og noe som er triste for. Nå som Khabib Nurmagomedov er UFCs lettvekt-mester kan vi forvente en annen rytme. Kanskje vi til og med kan forvente at beltet forsvares en gang eller to i

året?

MMA-revyen: Få med deg siste episode av den populære podcasten

Mens Khabib har nådd et crecsendo som vi har ventet på i årevis har Conor McGregor et turbulent mellomspill. Hans fantastiske spådom og umulige drøm om å være mester i to vektklasser samtidig kom i oppfyllelse, men prestasjonen har sakte råtnet. Det surnet allerede da UFC følte McGregor fløy for nærme sola allerede noen uker etter han vant lettvekt-tittelen.

Se nattens UFC-stevne direkte, eller i opptak, på Viaplay Fighting fra kl. 02.00.

De «strippet» ham for tittelen, og erklærte Aldo ekte fjærvektmester fordi Conor ikke hadde forsvart det. Det føltes som et maktmisbruk som UFC skulle holdt seg for god for. I andre omgang, da de vurderte høylydt å ta beltet når vinneren av Ferguson og Numagomedov skulle kåres, så det ut som om de satt penger på alle tre hestene og ville ikke komme med et standpunkt på hvem som var mester etter tittelkampen.

Mellomspillet til McGregor har nådd et foreløpig klimaks i bussangrepet i New York .

MMA-studio : Ukentlig program med fokus på UFC og norske fightere

Det har vært ekstreme mengder prat og lite konkurranse i lettvekt. Kamp om posisjon har kommet i veien for å skape kampene fans har vært opptatt av.

Khabibs mesterskap kan være starten på noe nytt. Numagomedov sitter på kortene og kan vente på både Ferguson, og om han kan konkurrere med det første, Conor McGregor. I mellomtiden er det mange topprangerte utøvere som melder seg på kampen om å få utfordre den nykronede mesteren.

To av de ferskeste kandidatene er Dustin Poirer og Justin Gaethje.

Consolation Prize-fighters

Poirer og Gaethje er på sine egne måter overraskende fightere å finne i toppen av divisjonen. Justin Gaethje gikk nettopp kamp mot Eddie Alvarez, den tidligere lettvektsmesteren. I forkant var kampen markedsført som kampen som skulle avgjøre hvem som var den aller mest brutale og voldsomme fighteren i UFC. Først og fremst var dette en uoffisiell kåring og et konsept som oppstod inni den vennlige MMA-miljø- boblen (som du kanskje er innom en gang i blant?).

Alvarez og Gaethje har begge en stil der de av og til «brawler» - der man veksler teknikker i nær rekkevidde uten særlig omtanke for egen fremtid og helse. Alvarez vant kampen, og kanskje først og fremst fordi han mikset inn noe strategi inni den og spilte ikke på forventningene våre. Ofte er det en ting

unge fightere sier – at de er villige til å ofre helsen for en god kamp. Alvarez er ikke lenger helt der.

Jeg kalte Gaethjes topprangering litt overraskende tidligere. Det er nettopp på grunn av villigheten til å stå og veksle og ikke se etter områder der man selv kan være litt bedre og motstanderen litt svakere som gjør det overraskende. Fightere som lever på grit og heart - en sterkere kampånd og hardførhet, vinner sjeldent mesterskap.

Mange konkurrerer med en slik innstilling. På mange måter er den litt nødvendig også, men når man kommer til det øverste nivået i sporten så blir det noe annet. Å vinne en kåring som det Gaethje nesten gjorde er å slåss om den evige andreplassen. En trøstepremie.

Ny versjon i lettvekt

Dustin Poirer ligner litt i stil en gang i blant, men har også vokst til. Poirer har gått bort fra sin mer villstyrlige ungdom i buret og blitt en mer strategisk fighter. Vendepunktet kom etter han tapte mot Conor McGregor for noen år siden. Han forlot fjærvektklassen og begynte på ny i lettvekt og har slått stadig tøffere motstand. Nå er han rangert som nummer fem i lettvekt. Poirer spiller ikke lenger rollen som Consolation Price-fighter, men sikter på tittelen.

Det er mange aktuelle utfordrere i lettvekt fremover. Det er lite sannsynlig at UFC booker Khabib mot Tony Ferguson på nytt med en gang, selv om Tony Ferguson fortjener det. Når McGregor også er ute, i alle fall på kort sikt, så er spørsmålet åpent: hvem blir Khabib Nurmagomedovs første utfordrer?

Gitt en imponerende seier kan Gaethje eller Poirer være sannsynlige valg.

Denne artikkelen handler om Kampsport

MMA