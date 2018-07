NESTE MOTSTANDER: Inna Sagajdakovskaja (t.h.) bokser på hjemmebane i Moskva mot Cecilia Brækhus. Dette bildet er fra pressekonferansen for to uker siden. Foto: Russian Boxing Federation

Brækhus om «Russland-risikoen»: – Det gjør at det kribler litt ekstra

Publisert: 16.07.18 17:17

KAMPSPORT 2018-07-16T15:17:49Z

Det er snart 13 år siden Cecilia Brækhus (36) sist tapte en boksekamp. Lørdag entrer hun ringen i Moskva igjen, samme sted hun tapte VM-finalen i 2005.

Som profesjonell har Brækhus vunnet alle kampene – 33 i tallet – siden debuten i januar 2007. Nå legger hun altså alle sine fem VM-titler i weltervekt i potten, og møter russiske Inna Sagajdakovskaja (syv seirer, null tap) i Olympiahallen i Moskva foran 30.000 tilskuere.

– Noen vil hevde det er «risky» for deg med russisk motstand på bortebane – hva tenker du om det?

– Jeg har et såpass sterkt navn nå, at det skal litt til for at noen prøver seg. Men det er alltid en risiko, og det gjør at dette kiler litt ekstra. Det er et tilleggselement som gjør at dette blir en helt ny opplevelse som proff, sier Brækhus til VG.

Brækhus skal bokse en av oppvarmingskampene i den såkalte «World Boxing Super Series»-finalen der cruiservekterne Murat Gassijev og Oleksandr Usyk barker sammen i hovedkampen.

– Stor sjanse å ta

Sist hun bokset i Russland, og Moskva, var altså VM-finalen, som amatør, mot russiske Julia Nemtsova 2. oktober 2005. Det endte med poengtap 23–34.

– For å si det sånn, jeg slo henne de andre gangene jeg møtte henne, men i Russland ble jeg rett og slett bortdømt, sier Brækhus.

Gamletrener Max Mankowitz, som satt i hjørnet til Brækhus i den nevnte VM-finalen, bekrefter at seieren var av den tvilsomme sorten.

– Cecilia hadde riktignok slitt med sykdom dagen før finalen, og var ikke helt seg selv. Men det var en jevn kamp, og jevne kamper mot russere i Russland vinner man ikke som amatør. Sånn er det bare, sier Mankowitz til VG.

– Det er jo en stor sjanse å ta at hun gjør det her, så jeg håper hun forbereder seg godt, legger Mankowitz til.

Forbereder seg i Klitsjko-lokalene

Forberedelsene tar Brækhus i Kiev, og hun trener på OL-senteret der de pensjonerte superstjernene Vladimir og Vitalij Klitsjko forberedte seg til mange av sine tungvektskamper i sin storhetstid.

– Jeg har det rolig og fint her, og har tilgang til alt jeg trenger. Dette blir en fin oppladning, mener Brækhus.

Vennen og samarbeidspartneren via K2 Promotions, Vladimir Klitsjko, har da også vært innom flere ganger de siste dagene.

– Han trener og holder seg i form, og sparrer fortsatt. Men det er ikke noe som tyder på comeback, jeg tror han trives slik det er nå, sier Brækhus.

Hun får nå hele oppkjøringen med trener Johnathon Banks. Chris Namus, som tapte for Brækhus i 2016, er på plass som sparringpartner sammen med britiske Hannah Rankin, og herrebokseren Dominique Dolton som har vært fast sparringpartner for Brækhus de siste par årene.

Kommende motstander Sagajdakovskaja har altså vunnet sine syv proffkamper, tre av dem på knockout. Rutineforskjellen er enorm, men Sagajdakovskaja har altså slått en solid bokser som Jennifer Retzke på teknisk knockout. Samme bokser tapte på poeng for Brækhus – i kampen der den norske stjernen pådro seg tre brudd i foten tidlig .

– Sagajdakovskaja har en typisk russisk stil, med lite bevegelse i overkroppen. Hun er litt oppreist, og satser veldig mye på fysikk og styrke. Jeg skal klare dette ganske greit, men det er klart at jeg er ekstra spent, sier Brækhus og avslutter intervjuet på, etter eget utsagn, litt klysete vis:

– Nå har jeg hatt over én million TV-seere i USA, og gått store kamper i Norge. At jeg skulle bli headhuntet til å bokse i Russland på et storstevne var det nok ikke så mange som så komme. Dette er en liten maktdemonstrasjon.