Brækhus fikk stjernebesøk av Halle Berry i garderoben: – For en fantastisk natt!

KAMPSPORT 2018-12-09T07:36:11Z

STUBHUB CENTER, LOS ANGELES (VG) Først vant Cecilia Brækhus (37) overlegent på poeng mot Aleksandra Magdziak Lopes (38), og etterpå fikk hun besøk og gratulasjoner av Oscar-vinner Halle Berry (52) i garderoben.

Publisert: 09.12.18 08:36 Oppdatert: 09.12.18 08:49

Berry satt nemlig ringside da Brækhus tok sin 35. seier av like mange mulige som proffbokser. De fem VM-beltene hennes var aldri truet av Lopes, som ikke hadde nok krutt i nevene til å utgjøre en reel trussel for den norske boksedronningen.

Etter at to av dommerne hadde gitt alle rundene til Brækhus, og den tredje dommeren mente Lopes vant én av ti runder, kunne Brækhus feire. Og denne gangen ble det en ekstra spiss på det hele.











1 av 4 Cecilia møter Halle Berry i garderoben etter kampen Cecilia Brækhus (37) og Aleksandra Magdziak Lopes (38) kjemper mot hverandre på StubHub i Los Angeles, HBO-kamp natt til søndag. KLAUDIA LECH, VG

Skuespillerstjernen Halle Berry dukket opp i garderoben, og slo av en prat med den norske boksemesteren.

– For en fantastisk natt dette ble! Først fikk jeg gå hovedkampen på det aller siste HBO-sendte stevnet, og så var det så mange sterke kvinner som støttet opp både i og rundt ringen. Halle Berry var der, og det satte jeg virkelig pris på, sier Brækhus til VG og er litt blank i øynene.

– Hva sa hun til deg, og du til henne?

– Hun gratulerte meg med seieren, og vi snakket litt boksing. Og så takket jeg henne for at hun var her og støttet opp. Det betyr mye for meg, og for alle kvinner at sterke kvinner som Halle Berry er med. To av tre kamper på hovedkortet var kvinnekamper, og vi trenger flere kvinner rundt showene også.

Det var for øvrig ikke bare Brækhus som ble «starstruck» da Berry var i garderoben. Trener Johnathon Banks, og sparringpartner Dominique Dolton gliste om kapp da James Bond-kvinnen fra «Die Another Day» plutselig var på plass.

– Jeg har aldri sett guttene i teamet mitt så satt ut, sier Brækhus og ler.

Jaget knockouten for mye

37-åringen var ikke helt fornøyd med selve kampen. Hun mente selv at hun ble for ivrig etter å jage knockoutseieren . Etter tre rolige og kontrollerte runder i starten, så steppet hun opp og dominerte mot Lopes, men var ikke i nærheten av å få avsluttet kampen før tiden.

– Det blir ofte sånn når man tenker for mye på å få knockout, men jeg ville så gjerne avslutte HBO-æraen med et smell, sier Brækhus.

Selv om det ikke var veldig mange tilskuere som hadde tatt turen til StubHub Center, så var kvelden såpass emosjonell at Brækhus sammenlignet det med da hun bokset i Oslo Spektrum for første gang.

– Ja, dette var faktisk nesten på nivå med Spektrum. Dette var stort, virkelig stort.

Kampen var den foreløpig siste som sendes av HBO. Etter 45 år og over 1000 TV-sendte kamper, slutter nå kanalen med boksing. Årsaken skal være økonomisk konkurranse fra kanaler som Showtime og ESPN, og nye streaming-tjenester som DAZN.