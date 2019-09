NESTEN STOPPET: Et stygt kutt i tredje runde skapte store problemer for Tyson Fury mot Otto Wallin. Foto: STEVE MARCUS / X00642

Blodig drama da svenske Wallin skapte kjempetrøbbel for Fury

Otto Wallin (28) skulle være «enkel motstand for» tungvektmester Tyson Fury (31), men boksekampen i Las Vegas ble et drama som vil bli husket lenge.

Wallin fra Sundsvall, som noe overraskende fikk sjansen til å møte den lineære mesteren i tungvekt, hadde tidenes mulighet til å komme seg inn på listen den legendariske landsmannen Ingemar Johansson toppet for 60 år siden.

Kampen gikk tiden ut til tross for at Fury fikk to digre kutt over det høyre øyet, og Wallin leverte en sisterunde som det luktet svidd av. Dommerne hadde 116–112, 117–111 og 118–110 i favør av Tyson Fury, som forsvarte det enorme favorittstempelet i T-mobile Arena i Las Vegas.

– Dette viser at ingen kan stille spørsmål ved meg som bokser. Jeg er litt skuffet over at jeg ikke klarte å utnytte kuttet bedre, oppsummerte Wallin.

– Det var en herlig fight. Da jeg fikk kuttet, så endret det karakteren på kampen. Jeg så egentlig ikke så mye, sa Fury som nå kan vente seg en ny gigantkamp mot amerikanske Deontay Wilder.

– Deontay Wilder - let’s go you bum! skrek Fury oppe i ringen.

Datoen de etter planen skal møtes er 22. februar neste år. Spørsmålet er om kuttskadene til Fury er leget innen den tid. Den 206 cm høye briten må sy et solid antall sting for å få lukket de gapende sårene.

MARKERTE SEG: Otto Wallin blir lagt merke til i bokseverden etter møtet med Tyson Fury. Her sammen med trener Joey Gamache. Foto: STEVE MARCUS / X00642

Og ikke minst hang kampen mot Wallin lenge i en syltynn tråd.

Det var i den tredje runden at Fury pådro seg et meget stygt kutt over det høyre øyet etter en venstre krok fra Wallin.

Fra da sto kampen i fare for å bli stoppet, og hvis så hadde skjedd ville Wallin vunnet på teknisk knockout fordi kuttet kom som følge av et slag og ikke en skalle.

Fury fikk også et ekstra kutt da de to skallet litt senere i kampen.

Ufint av Wallin

To minutter ut i sjette runde ba dommeren om at legen skulle inspisere Furys kutt. Han ble klarert til å forsette, men kuttene ble verre i løpet av det siste minuttet.

Da sjette runde var over, gjorde Wallin noe som skapte sterke reaksjoner. Han dro hansken bevisst over kuttet til Fury. Sistnevnte reagerte med raseri, og TV-bildene viste at det var en helt bevisst handling av svensken.

I runde syv gikk Fury helt klart for knockouten, for å få avsluttet kampen. Wallin viste tegn på at han var i ferd med å bli svært sliten.

Det var også kampbildet i runde åtte og ni, og mot slutten av den niende traff Fury med en knallhard uppercut som rystet svensken. Men da var det bare sekunder igjen av runden.

Vill avslutning

Fury satset nærmest alt han hadde i åpningen av tiende runde, og Wallin hadde trøbbel med å holde seg inne i kampen.

Wallin virket helt kjørt, og trener Joey Gamache vurderte å stoppe kampen i ellevte runde. Men Wallin fikk fulløre, og i den tolvte runden ble det et enormt drama.

Fury virket nemlig rystet, og Wallin hadde tydeligvis et lite ekstralager med krefter. Det var likevel ikke nok til å få den digre briten ned, og det ble til slutt en klar poengseier for Fury.

