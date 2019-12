MAKTDEMONSTRASJON: Kenneth Bergh tok en ny seier i første runde da han vant på et stevne i Stockholm i kveld. Foto: Bjørn S. Delebekk

Kenneth Bergh vant på knockout etter 21 sekunder – Hamlet med poengseier

MMA-profilen Kenneth Bergh (30) brukte 11 sekunder på å vinne på knockout mot østerrikske David Marcina (44) i Stockholm i kveld. Marthin Hamlet (27) vant sin kamp på poeng.

Oppdatert nå nettopp

Bergh står nå med åtte seirer og null tap i sin offisielle proffkarriere, og alle avslutningene har kommet i første runde. Veteranen Marcina var fullstendig sjanseløs.

Nordmannen gikk rett på 44-åringen og rystet ham med et kne til kroppen før han fulgte opp med flere slag som senket østerrikeren. Da dommeren stoppet kampen var det bare gått 21 sekunder.

VG +: Dette er de viktigste kampsportprofilene i Norge – sjekk hvem som truer Brækhus i kampen om tittelen «folkets favoritt»!

Stevnet blir sendt direkte på Viaplay, og tidligere i kveld vant trønderen Gard Olve Sagen sin kamp på poeng.

NY SEIER: Marthin Hamlet kom tilbake i MMA-buret med seier i Stockholm lørdag kveld. Foto: Bjørn S. Delebekk

Marthin Hamlet sikret seg en klar poengseier mot franske Prince Aounallah. Den tidligere bryteren tapte tidligere i år tittelkampen i lett tungvekt i Cage Warriors, og det var hans første tap i MMA-buret. Aounallah hadde 14 seirer og ti tap før møtet med Hamlet. Sistnevnte hadde god kontroll, og vant etter tre tøffe runder.

– Jeg har jobbet mye mentalt etter min forrige kamp, oppsummerte Hamlet oppe i buret etter seieren.

Bergh nærmere fullt UFC-gjennombrudd

Men det var Bergh som sto for det spektakulære. Han har allerede en kontrakt med UFC, men går flere kamper utenfor organisasjonen for å skaffe seg erfaring, og for å komme seg inn på UFC-stevnene istedenfor å gå kamper i Contender-serien som er en slags rekrutteringsarena til verdens ledende MMA-organisasjon.

30-åringen fra Oslo bør nå ha store muligheter for å få prøve seg i UFC i løpet av den nærmeste tiden.

les også Manageren rådet MMA-Bergh til å droppe kamp – vant enkelt

Bergh tapte på et UFC Contender-stevne i sommer, men motstanderen ble sendere tatt for doping. Bergh har siden da gått en kamp på et mindre stevne i England, og var nå altså i aksjon i Stockholm i kveld.

Nå satser han alt på at karrieren skal ta av fremover.

– Jeg har behandlet kroppen min bra i alle år. Jeg drikker ikke, røyker ikke og putter ikke i meg masse ting som korter ned livet. Jeg kan holde på lenge med dette, og skal holde på så lenge jeg føler jeg holder nivået. Nå er jeg i min beste alder fysisk og jeg skal vise at jeg kan konkurrere med de beste i verden, sa Bergh til VG før lørdagens kamp.



Publisert: 07.12.19 kl. 23:42 Oppdatert: 07.12.19 kl. 23:58

Mer om