NY KNOCKOUT: Jeremy Stephens jubler etter sin 19. knockoutseier i MMA-karrieren. Foto: Viaplay Fighting

Forsvarer seg etter UFC-knockouten: - Jeg er ikke en skitten fighter, jeg er en «killer»

Publisert: 25.02.18 12:55

KAMPSPORT 2018-02-25T11:55:46Z

Jeremy Stephens (31) vant på en brutal knockout i andre runde mot Josh Emmett (32), men seieren var av den meget omdiskuterte sorten.

Hovedkampen på helgens UFC-stevne i Orlando var fjærvekt-oppgjøret mellom den amerikanske «veteransluggeren» Stephens og Emmett , som aldri hadde blitt stoppet før fullt tid før nattens oppgjør. De er begge helt i toppen av vektklassen der Max Holloway for øyeblikket er mester.

Fikk du med deg denne? Jacobsen med knockoutseier etter 14 sekunder

Stephens gikk sin 28. UFC-kamp, men har fortsatt ikke gått tittelkamp - til tross for en drøss med knockoutseirer.

Mot Emmett var han i kjempetrøbbel i første runde, og gikk ned etter et kontringsslag da et drøyt minutt gjensto. Men Stephens kom seg opp igjen og fullførte runden.

Se opptak av UFC-stevnet på Viaplay Fighting - resultatene finner du på UFCs sider

Halvannet minutt ut i andre runde smalt det igjen, og denne gangen var det Emmett som gikk ned etter et venstreslag. Stephens var over ham og landet flere albuer - minst én av dem i bakhodet, noe som ikke er lov. Men dommer Dan Margliotta lot det passere, og det samme gjorde han med kneet som Stephens forsøkte seg på, uten å treffe skikkelig, mens Emmett muligens hadde begge hendene i kanvasen.

SE MMA-studio: Ukentlig program med hovedvekt på UFC og norske fightere

Kort tid etterpå var kampen over da Stephens planet en albue i ansiktet på Emmett som ikke lenger var i stand til å forsvare seg. Seieren sender Stephens rett opp i tittelkamp-bildet i fjærvekt-divisjonen, men kontroversene ble heftig diskutert etterpå.

– Da jeg rystet ham, så ventet jeg på en mulighet til å lande et kne. Det var ikke i kampens hete, og jeg er ikke typen som bare slenger av gårde ting fordi jeg er ingen skitten fighter. Det har jeg aldri vært. Jeg er en «killer», forklarte Stepens etterpå.

– Han løftet hånden, og jeg sendte et kne. Jeg følte ikke at det traff, men det var ikke det som avgjorde. Hvis dommeren mente det var ulovlig, så kunne han stoppet kampen. Det er ikke min jobb, la han til.

Daniel Cormier, som er mester i lett tungvekt, kommenterte kampen for UFC. Han var blant dem som stilte seg svært spørrende til om Stephens hadde brutt reglene.

– Jeg må innrømme at da han slo ned Emmett, så ser det ut til at et par av albuene treffer i bakhodet. Jeg vet at det ikke var hardt, men det ser også ut til at kneet er ulovlig. Uansett er det opp til dommeren å fange opp dette, og dette er ikke for å ta noe bort fra Stephens. Men jeg kan forstå hvorfor trenerne til Emmett var så opprørte, kommenterte Cormier etter å ha studert reprisen flere ganger.

Tidligere UFC-fighter Uriah Faber, som er fra samme team som Emmett, gikk også hardt ut på Instagram etter kampen, og reagerte først og fremst på kneet: