Meek avslører bruddskade – avviser at karrieren er over

MMA-stjernen Emil Weber Meek (30) avviser at han har vurdert å gi seg etter to strake tap i UFC. Nå er han omsider tilbake i full trening, og lanserer om kort tid et eget klesmerke.

Det har vært uvanlig stille rundt MMA-stjernen Meek etter at han tapte mot polske Bartosz Fabianski i Hamburg 22. juli. 30-åringen har nå to strake tap i UFC, noe som betyr at mange får kontrakten avsluttet og må se seg om etter andre steder å gå kamper. Eller legge opp.

– Jeg skal definitivt ikke gi meg, men jeg trengte en lang pause etter tapet mot Fabianski, sier Meek til VG.

Brudd i skulderen

Først nå forteller han det alvorlige som skjedde i oppgjøret som endte med poengtap etter tre tøffe runder mot polakken.

– Jeg pådro meg et brudd i skulderen med avrevne leddbånd og muskler, sier Meek som fullførte kampen til tross for skadene.

Det ble bestemt at han ikke trengte operasjon, men veien tilbake har vært lang. Og det er først nå han kan trene skikkelig igjen. Meek har brukt tiden til å få tilbake motivasjonen skikkelig.

– Du gikk litt i skjul etter kampen – hvorfor det?

– Først og fremst var jeg forbannet på meg selv, og jeg skulle ikke ha tatt den kampen. Jeg var i dårlig form og jeg presterte ikke bra. Jeg er over middels glad i oppmerksomhet, men også jeg kan få nok. Da blir det helt tomt, og jeg fokuserer på familie, venner og ting jeg ellers ikke kan gjøre på grunn av mye trening og annet fokus, forklarer Meek.

Meek fikk en pangstart på sin UFC-karriere med seier mot Jordan Mein i Toronto for snart to år siden. Diverse skadeproblemer førte til at han ikke var tilbake i buret før i januar i år. Da ble det et klart poengtap mot Kamaru Usman, og i juli tapte han altså mot en ny motstander med styrke på bakken.

– Mange fightere blir kuttet etter at de har tapt to strake av tre kamper?

– Ja jeg var jo klar over at det kunne blitt min skjebne. Men jeg fylte mange seter den kvelden i Hamburg, og de som heier på meg står bak meg i tykt og tynt. Det merker UFC.

Har «X-faktor»

– Målet mitt er fortsatt å komme meg inn blant de topp rangerte i UFC. Det finnes veldig mange gode fightere i verden, og det er mange som sikkert er bedre enn meg rent teknisk og ferdighetsmessig. Men jeg har «X-faktor» i form av personlighet og evnen til å underholde og prestere når det gjelder. Jeg fikk faktisk en pengebonus av UFC etter den siste kampen, og beskjed om å si ifra når jeg er klar til kamp igjen.

– Når er du klar til kamp igjen?

– I februar eller mars, kanskje.

– Din neste kamp – håper du å møte noe annet enn gode brytere?

– Jeg er jo en god bryter, og det irriterer meg at jeg ikke har fått vist det. Jeg tapte mot Usman, men han er nå i tittelbildet i UFC. Det som gnager meg mest er den siste kampen.

Lanserer nettbutikk med treningsklær

Tiden med pause dra fightingen har Meek brukt godt. Han fornyet sponsoravtalen med Betsafe i sommer, og er med det sikret en solid grunnlønn. Den avtalen varer i minst to år til, men Meek ser lenger fremover.

Nå har han investert mye tid, og sparepenger, i et nytt prosjekt. Han skal lansere sin egen kolleksjon med treningsklær, og åpner nettbutikken ValhallaSport.no .

– Dette er en rå kolleksjon treningsklær, med fokus på høy kvalitet og med et enkelt og rått design. Jeg har sett over hver eneste søm, og treningsklær har jeg peiling på – til min kjære Andrianes store fortvilelse er treningstøy det eneste jeg har, sier Meek og gliser.

Nettbutikken lanseres neste uke, og Meek er selvfølgelig spent på prosjektet.

– I Norge har vi en endeløs rekke med skiklær, og nå skal jeg sørge for at spreke hverdagshelter får et større utvalg. Jeg er redd for at det blir utsolgt veldig fort. I verste fall har jeg nok treningsklær for resten av livet, spøker Meek.