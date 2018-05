GLEDER SEG: Alexander Hagen, her på trening ved Jordal i Oslo, ser fram mot å bokse hovedkampen under «This is Oslo»-stevnet. Foto: Tore Kristiansen

Skadeplaget Hagen om sin første tittelkamp: – Kan gi karrieren et løft

Publisert: 25.05.18 12:36

KAMPSPORT 2018-05-25T10:36:02Z

OSLO (VG) Alexander Hagen (29) er kampklar igjen etter mye skadetrøbbel. Han øyner et karriereløft om han vinner tittelkampen i boksestevnet «This is Oslo» lørdag.

– Det er veldig gøy å gå hovedkamp med tittel på spill. Det kan gi karrieren løft og åpne dører for større titler i fremtiden, forteller Hagen.

Han skal møte Davyd Horokhovets fra Ukraina til tittelkampen om BBU-beltet (Baltic Boxing Union) i lett tungvekt. Det er ikke en tittel det lukter svidd av, men det setter uansett en ekstra spiss på oppgjøret:

– Det at en tittel er på spill og at nasjonalsangen spilles... Det er noen sånne ekstra ting som er fint å få erfaring med, sier Hagen.

Det blir Hagens 14. proffkamp. Han har vunnet 10 av sine 13 første. Horokhovets har åtte seirer (syv på knockout), og tre tap. Han er bare 20 år gammel, og kan være en skummel motstander.

Skadeproblemer

Hagen studerer motstanderen nøye før møtet på Tjuvholmen i Skur 13 lørdag kveld.

– Jeg føler jeg har verktøyene til å nøytralisere ham. Det er mange som så vidt vet hva motstanderen heter, men i en så farlig idrett hvor et slag kan endre alt, vil jeg være forberedt, sier 29-åringen som er offensiv:

Dette er «This is Oslo»

Boksestevne på Tjuvholmen i Skur 13 Lørdag 26. mai Åtte norske boksere i syv proffkamper: Kevin Melhus, Hadi Srour, Ingrid Egner, Marwan Palani, Christoffer «Darrelito» Darre, Simen Nysæter, Glodi Eneste, Alexander Hagen Artister: Omer Bhatti & Crew, Jaa9 & OnklP, Elise Nærø, Damien, DJ Spike Ringannouncer: Frithjof Wilborn «This is Oslo» sendes live på VG+ - skaff deg tilgang her!

– Jeg håper jeg slår han ut, uten å ta noe på forskudd, men jeg er veldig godt forberedt. Det skal gå veien om jeg er skjerpet.

Han har ikke vært i aksjon siden 24. november grunnet skadeproblemer.

– Jeg har vært uheldig med småskader. Før kampen jeg skulle gå i mars, ble jeg skadet i nesa på aller siste trening og måtte avlyse, sier Hagen.

Prolaps

Flekkefjæringen var også ute med prolaps i nakken en lengre periode fram til høsten 2017.

– Nå er jeg rask og fin. Det er en kritisk skade for en bokser. Det kunne stoppet karrieren min, men jeg kom meg på rekordtid og merker ingenting til skader nå. Jeg er sterkere enn før, forteller Hagen.

Det var plutselig en dag han ikke klarte å flytte på nakken.

– Det var en skikkelig stor prolaps. Det var to måneder siden jeg hadde fått et slag i ansiktet. Det kom veldig ut av det blå, den dagen jeg plutselig ikke klarte å bevege meg. Det er nok veldig mange grunner til det, sier Hagen, og legger til at han ikke er redd for å få flere lignende skader.

Planen for kampdagen er klar.

– Jeg skal bokse den kampen, gå hjem og legge meg. Det er alt, sier Hagen, før han deler ut ros til treningspartner og arrangør Kevin Melhus.

– Det er et kult stevne han har fått i gang. Jeg tror det blir veldig bra.

Press på Hagen

Melhus legger press på Hagen før duellen mot Horokhovets.

– Det blir jevnt. Hagen er nødt til å vinne og har press på seg. Han har aldri vært skarpere på trening. Jeg tror han skal klare det, mener Melhus.

– Hagen har vært borte en stund. Han har vært veldig uheldig. Han får en veldig tøff kamp. Ofte velger man en lite lettere kamp når man kommer tilbake, men å møte en dårlig mann nå ville bare vært umotiverende, forteller trener Max Mankovitz.

