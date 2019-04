KLAR TALE: Idrettspresident Tom Tvdet, her på en debatt på Norges idrettshøgskole i mars. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Derfor stemte Tom Tvedt nei da styret sa ja

Idrettspresident Tom Tvedt forteller at det var hans prinsipielle standpunkt som gjorde at han stemte mot – men tapte i styret da MMA og thaiboksing ble en del av Norges idrettsforbund torsdag kveld.

– Det handler om mitt prinsipielle ståsted. Det å vinne idrettskonkurranser med direkte slag mot hodet blir for meg galt, sier Tom Tvedt til VG.

Han var altså i mindretallet som ikke ville si velkommen til kampsportene MMA (Mixed Martial Arts) og thaiboksing i NIF-forbundet Norges Kampsportforbund.

– Jeg har et ønske om at norsk idrett tar et skritt tilbake og ser på de idrettene som omhandles av knockout. At vi tar en etisk diskusjon på disse idrettene, og hvordan man kan ivareta sikkerheten til utøverne på en enda bedre måte. Jeg var også mot proffboksing, understreker idrettspresidenten.

– Jeg mener man må diskutere prinsippet om knockout og ikke opptak av enkeltidretter, fortsetter Tvedt.

Han ønsker seg en debatt om regler og utstyr og skadebegrensninger.

– Hva sier du om det idrettsmedisinske etikkutvalgets holdning?

– De sa også at det å slå noen som ligger nede, ikke er forenelig med idrettens grunnverdier. Men de argumenterte for likhet med de idrettsgrenene som allerede er på innsiden i NIF.

Tvedt mener at de idrettene som allerede er innenfor i dag, og som har knockout som mulig resultat, gjør en «utmerket jobb» innenfor de sikkerhetskrav og forskrifter som er i dag. Men Tvedt ønsker altså en mer prinsipiell debatt.

MMA og thaiboksing fikk «ja» med knappest mulig flertall i NIF-styret. Da NIF-styremedlem Kjartan Haugen presenterte det hele i «Åpen time» fredag formiddag, var det viktigste argumentet at «allerede tilsvarende idretter som benytter tilsvarende teknikker og knockout, og dette betyr at vi vil få det under norsk idrett i kontrollerte former og kan være med på å utvikle utviklingen i de to idrettene».

– Det er litt «å holde seg for nesen» og si at man må ha gode argumenter for å forskjellsbehandle, og det fant vi ikke, sier Reidun Førde, leder i det idrettsmedisinske etikkutvalget, ifølge Aftenposten.

Thomas Rye Eriksen, nestleder i det norske MMA-forbundet, er selvfølgelig veldig fornøyd:

– Dette har vært en prosess som har dratt ut i tid, men nå er vi takknemlig for at NIF har tatt et så godt og modig og klokt valg som å innlemme oss som en del av idrettsfellesskapet.

– Men det var stor uenighet i NIF-styret?

– Noe annet ville ha vært overraskende! Vi er godt kjent med at NIF i utgangspunktet er skeptiske til MMA. Det er en kjensgjerning som de har ytret i flere sammenhenger.

– Tom Tvedt er blant dem som ikke liker at slag mot hodet er lov. Din kommentar?

– Det er allerede tillatt i fem idretter som er en del av NIF. I så fall må det være en debatt om å ekskludere knockout mot hodet i sin helhet. For vår del handler det om rettferdig behandling. Jeg ser at knockout mot hodet er kontroversielt etisk og medisinsk, men her lander vi altså på hver vår side av den vurderingen, sier Thomas Rye Eriksen.

Tom Tvedt var altså en tydelig motstander også da Stortinget åpnet for proffboksing i Norge. Den gang gikk Kulturdepartementets egen knockoutnemnd av i protest mot de nye forskriftene.

Publisert: 05.04.19 kl. 16:19