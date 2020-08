TITTELKAMP I SIKTE: Katharina Engene Thanderz avbildet i kampen mot Danila Ramos i Ekeberghallen i november 2019. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Thanderz får VM-kamp mot Harper: – Endelig

Proffbokser Katharina Engene Thanderz (32) er oppnevnt av WBC til førsteutfordrer, og skal dermed møte den britiske verdensmesteren Terri Harper (23) i VM-kamp. Det skjer trolig i England i løpet av høsten.

– Signalene jeg har fått er at WBC endelig har «tvunget» Harper og teamet hennes til å møte meg i det som blir hennes neste kamp. Alt tyder på at det skjer i år, sier Thanderz til VG.

Ubeseirede Thanderz gikk sin 13., og hittil siste, kamp mot brasilianske Danila Ramos i Ekeberghallen i november, og sikret seg da WBCs «interim»-tittel i super fjærvekt.

Nå har altså forbundet, som forventet, oppnevnt henne som førsteutfordrer. Dersom Harper vil beholde VM-beltet sitt i WBC må hun altså møte Thanderz. Det er ingenting som tyder på at Harper ikke ønsker å gå kampen, og på sin Twitter-konto la hun nylig ut en melding fra «Female Boxing News» om det varslede møtet med Thanderz.

Harper har også VM-tittelen til det mindre forbundet IBO, og står med ti seirer (fem på knockout) og én uavgjort på sine 11 kamper.

VERDENSMESTER: Terri Harper poserer med VM-beltet til IBO etter seieren mot Viviane Obenauf i november i fjor. Siden da har hun også sikret seg VM-tittelen til WBC. Foto: Richard Sellers / PA Wire

Harper har for øvrig Matchroom Boxing og Eddie Hearn som promotor, samme mann som har samarbeidet tett med Cecilia Brækhus. Matchroom arrangerte stevnet i Tulsa der Brækhus nylig gikk på sitt første tap mot Jessica McCaskill.

Nå kan Norge altså få en ny kvinnelig verdensmester før året er over.

Så Harper live

– Harper er selvfølgelig en god bokser. Hun er ung, sulten, bra teknikk og er godt trent, sier Thanderz som var ringside i Sheffield da Harper vant på poeng mot finske Eva Wahlström i februar.

Så sent som 7. august forsvarte Harper tittelbeltet mot Natasha Jonas. Den kampen endte uavgjort, men Harper beholdt altså beltet. Den kampen så Thanderz på TV.

– Det var en veldig god kamp, men jeg må si jeg hadde Jonas som vinner med 96–94. Det var uansett en tett kamp, og jeg trodde nok at det ville bli et returoppgjør mellom de to. Men nå får tydeligvis jeg sjansen, og den har jeg ventet lenge på, sier Thanderz.

Håper på tilskuere

Hun understreker at hun så svakheter hos Harper i den siste kampen, men vil ikke utdype det noe mer. Nå forbereder hun seg til kamp på «bortebane» i England. Thanderz har tyske Sauerland som promotor, men det blir neppe de som får regien i dette stevnet.

– Den vil garantert gå på et Matchroom-stevne, og det er greit for meg. Hun har to armer og to bein, akkurat som meg. Det spiller liten rolle om vi møtes i England, eller Kina, for den saks skyld.

På grunn av corona-situasjonen vil trolig stevnet gå uten tilskuere. Det kan være en fordel for Thanderz at Harper ikke har trykket fra de engelske tilskuerne i ryggen.

– Ja, det kan være en fordel, også med tanke på at dommerne ikke lar seg påvirke av reaksjonene fra publikum. Men jeg tror og håper at det blir med tilskuere, og forbereder meg til det, sier Thanderz som er bosatt i Spania.

PS! Cecilia Brækhus er den første, og hittil eneste, norske kvinnebokseren som har gått VM-kamp. Hun tok sin første tittel i 2009, og hadde en rekke VM-belter frem til nylig. En rekke norske herreboksere har gått VM-kamper i proffboksing, men Magne Havnaa er den eneste som har vunnet.

Publisert: 31.08.20 kl. 11:39 Oppdatert: 31.08.20 kl. 11:53

