Bokser fikk tilbake lisensen etter overtramp mot TV-reporter

Bulgarske Kubrat Pulev (38) kysset TV-reporter Jennifer Ravalo på munnen under et intervju etter en kamp i California i mars, og mistet bokselisensen. Nå har han fått den tilbake.

«California State Athletic Commission» hadde seks mot null stemmer da det ble avgjort om Pulev skulle få tilbake lisensen. Dermed kan tungvekteren, som blant annet har gått VM-kamp mot Vladimir Klitsjko, igjen gå kamp.

Men han har fått en kraftig advarsel om at lignende oppførsel ikke vil bli tolerert.

«Vi tror Mr Pulev forstår alvorligheten i handlingen han har gjort mot Ms Ravalo, og vi forventer at Mr Pulev etterfølger vilkårene for at han nå har fått lisensen tilbake» heter det i en uttalelse fra kommisjonen, ifølge BBC.

VM-KAMP: Kubrat Pulev (t.h.) i aksjon mot Vladimir Klitsjko i 2014. Foto: Frank Augstein / TT NYHETSBYRÅN

Pulev vant på knockout i syvende runde mot Bogdan Dinu i Costa Mesa, California, 23. mars i år. Det var Pulevs 26. seier i karrieren, og han står bare med det ene tapet mot Klitsjko i 2014.

Men det var rett etter seieren at Pulev, for øvrig med et solid kutt over det venstre øyet, kysset Ravalo på munnen mens hun intervjuet ham.

– Jeg var på stevnet og dekket en boksekamp som et profesjonelt medlem av pressen. Det å kysse en kvinne på leppene uten hennes samtykke, og å ta tak i henne, er ikke akseptabelt. Ingen kvinne skal bli behandlet på denne måten, uttalte Ravalo om hendelsen.

Pulev har senere beklaget oppførselen, men umiddelbart etter at intervju-bildene ble kjent forsøkte han å forklare det slik på Twitter:

– Jenny er faktisk en venn av meg, og etter intervjuet der jeg var så glad, ga jeg henne et kyss. Senere på kvelden ble hun med meg og vennene mine og feiret seieren. På videoen, etter kysset, lo vi begge av det. Det er virkelig ikke noe mer enn det, forsøkte Pulev seg.

Pulev var tidligere en del av Team Sauerland, samtidig som Cecilia Brækhus. De hadde en kort periode samme trener, Otto Ramin. Brækhus var med på Pulevs treningsleir før møtet med Klitsjko.

