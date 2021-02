Kampsportsutøver frifunnet for drap i Fredrikstad

En kampsportsutøver er frifunnet for drap, melder Fredriksstad Blad.

Av NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

En mann i 40-årene døde i forbindelse med en slåsskamp på Lisleby i fjor. En kampsportutøver ble tiltalt for å ha drept en annen mann med kvelning. Forsvareren Vigdis Brandstorp hevdet at personen handlet i nødverge, og at kvelertaket ikke kan ha drept den andre personen.

Kampsportutøveren ble frifunnet for drapet. Retten mener det ikke finnes bevis for at kvelningen førte til dødsfall.

Mannen er dømt i Fredrikstad tingrett for tilleggstiltalen som gjaldt ruskjøring og andre mindre forhold, skriver avisen.

Dommen er ikke rettskraftig enda. Politiet har to uker på seg til å anke dommen videre til lagmannsretten.