GJORDE JOBBEN: Yamila Esther Reynoso (t.v.) var sjanseløs mot Amanda Serrano i Barclays Center i Brooklyn i natt. Foto: Frank Franklin II / TT NYHETSBYRÅN

Historisk Serrano tok ny VM-tittel – åpner for Brækhus-møte

KAMPSPORT 2018-09-09T07:22:49Z

Amanda Serrano (29) fra Puerto Rico ble i natt verdensmester i sin sjette vektklasse da hun vant klart på poeng mot argentinske Yamila Esther Reynoso (22) i New York.

Publisert: 09.09.18 09:22

Serrano hadde full kontroll i super lettvekt-oppgjøret (63,5 kilo), og vant til slutt med 99–91 fra alle de tre dommerne.

Serrano har dermed 35 seirer, ett tap og én uavgjort i karrieren. Hele 26 av seirene har kommet på knockout. Nå er spørsmålet om Serrano blir neste motstander for Cecilia Brækhus .

– Hvis Amanda Serrano vinner den kampen, så vil hun bli lagt godt merke til. En kamp mot henne hadde blitt stort, men da må vi ha flere bord for å få plass til alle beltene. Det ville blitt en superkamp mellom to mestere, sa Brækhus til VG i august om et møte med Serrano .

Så har da heller ikke Serrano lagt skjul på at hun ønsker å prøve seg mot Brækhus, som altså er rangert som verdens beste kvinnelige bokser uansett vektklasse.

Det store spørsmålet er om den fem centimeter lavere Serrano blir for liten for Brækhus, men Serrano har tydeligvis planer om å gå opp enda en vektklasse:

– Jeg vurderer å gå opp til 147 (weltervekt). Cecilia Brækhus er ubestridt verdensmester i alle vektklassene. Hun er nummer én, og jeg er nummer to. Det ville blitt en herlig fight. Hun har snakket om det på Twitter, så la oss se om det er noe som skjer i fremtiden, sa Serrano til Showtime før nattens kamp.

Dersom møtet blir noe av, så vil i så fall Serrano forsøke seg på tittelbeltene i en syvende vektklasse.

Hun har i tur og orden vunnet i super bantamvekt (55,3 kg), bantamvekt (53,5 kg), fjærvekt (57,1 kg), super fjærvekt (59 kg) og lettvekt (61,2 kg), og nå altså super lettvekt. Ingen andre kvinnelige boksere har gjort dette, mens Manny Pacquiao og Oscar De La Hoya har gjort det på herresiden.

Serrano er opprinnelig fra Puerto Rico, men har vokst opp i New York. I natt gikk hun sin tittelkamp i en av oppvarmingskampene til storoppgjøret mellom Shawn Porter og Danny Garcia i Barclays Center i Brooklyn. En kamp Porter for øvrig vant på poeng, og sikret seg WBC-beltet i weltervekt.

Se boksedokumentaren «Bittersweet», som handler om den dramatiske kampen der svenske Frida Wallberg ble alvorlig skadet i møtet med Diana Prazak: