FÅR STORT TV-PUBLIKUM: Cecilia Brækhus (t.v.) og Tom Loeffler avbildet i treningslokalene i Santa Monica for et par uker siden. Foto: Bjørn S. Delebekk

Sammenligner Brækhus med Rousey: – Folk vil elske henne

Publisert: 27.04.18 09:41 Oppdatert: 27.04.18 09:54

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

KAMPSPORT 2018-04-27T07:41:47Z

Hun mangler fortsatt TV-avtale i Norge, men nå er det bekreftet at Cecilia Brækhus (36) skal bokse den nest siste kampen på storstevnet i LA. Det betyr millioner av TV-seere internasjonalt.

– Det markerer at det er første gang på 43 år at HBO direktesender en kvinnekamp i boksing. Det er et banebrytende øyeblikk i kvinnelig kampsport, sier Bernie Bahrmasel i K2 Promotions til VG.

Brækhus var meget fornøyd da den endelige bekreftelsen kom i går kveld. Hun har ikke lagt skjul på at kampen mot Kali Reis på StubHub Center i Los Angeles 5. mai handler om å vise seg frem i USA.

– Jeg skal bokse på HBO - det er helt «uhørt», sier Brækhus til VG.

– Aner du noe om mulige seertall?

– Så langt har jeg ikke rukket å tenke en gang, sier Brækhus som har hatt treningsleir i Santa Monica de siste ukene.

Men Bahrmasel antytder at det kan bli svært mange som får se den norske boksestjernen i aksjon natt til søndag. Mye av grunnen til det er at Gennady Golovkin, verdens beste herrebokser uansett vektklasse, går hovedkampen på stevnet.

– Trolig vil det være rundt 1,5 millioner amerikanere som ser dette direkte, men tallene vil være store verden på grunn av Golovkin. I Mexico regner vi med ti millioner seere.

Det drøyer uansett med den norske TV-avtalen. Brækhus har de siste årene blitt vist på Viasats plattformer, men partene er ikke kommet til enighet om en ny avtale.

– Det er IMG som forhandler dette for meg, er alt Brækhus vil si om saken.

Rousey banet vei

Og K2 promotions bruker store ord når de skal beskrive muligheten Brækhus nå får til å vise seg frem.

– Bare hun får gjennombruddet på TV, så vil folk forelske seg i henne. Det var det som skjedde med Golovkin - ingen visste hvem han var, selv om han hadde OL-sølv. Så fort han ble vist på HBO, så ville abonnentene ha mer, sier promotor Tom Loeffler til VG.

Han sammenligner Brækhus med en annen banebrytende kampsportutøver, nemlig den tidligere MMA-stjernen Ronda Rousey.

Hun sørget ene og alene for at kvinnene ble en del av gigantorganisasjonen UFC, og bidro til at MMA-sporten nådde et helt nytt publikum.

– Cecilia kan sammenlignes med Rousey. Hun er så dominant, og den eneste i boksesporten som er «undisputed» (har alle VM-beltene til de store forbundene, red. anm.). Hun har flere belter enn Golovkin, og det sier ganske mye, sier Loeffler.

Golovkin har først og fremst mellomvektbeltene i WBA, WBC og IBO, og forsvarer alle titlene i møtet med Varnes Martirosyan om en drøy uke. Den kampen ble en «nødløsning» etter at storkampen mot meksikanske Saul Alvarez ble stoppet på grunn av at sistnevnte avla to positive dopingprøver.

Brækhus kommer til å vise seg frem med sine fem belter fra IBF, IBO, WBC, WBA og WBO i oppkjøringen til møtet med Reis.

– Cecilia er en person som stadig vil ha nye utfordringer, og jeg mener hun har alle muligheter til å lykkes i USA. Jeg tror amerikanerne vil sette pris på hvordan hun er i ringen, og ikke minst personligheten hennes utenfor.

Etter knockouseieren mot Mikaela Laurén i oktober i fjor, står Brækhus med 32 seirer og null tap i proffkarrieren som nå ser ut til å ta enda en ny vending.

– Hun åpnet dørene for at proffboksing ble tillatt i Norge, og nå blir hun den første kvinnen som vises direkte på HBO. Potensialet er enormt, slår Loeffler fast.

PS ! Selv om Rousey var fullstendig overlegen i MMA-buret, så gikk det til slutt fryktelig galt for den amerikanske stjernen. Hun tapte først for Holly Holm , og deretter for Amanda Nunes . Rousey har gitt seg med MMA, og driver nå med show-wrestling.

Denne artikkelen handler om Kampsport

Boksing

Cecilia Brækhus