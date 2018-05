USA-FOKUS: Cecilia Brækhus viste seg frem for journalister og fotografer på åpen trening i Santa Monica tirsdag kveld, norsk tid. Foto: Per Opsahl

Sikker på at Brækhus-kampen blir vist i Norge

Publisert: 02.05.18 07:16

SANTA MONICA, LOS ANGELES (VG) Grytidlig søndag morgen bokser Cecilia Brækhus (36) mot Kali Reis (31), men det er fortsatt ikke avklart om og hvordan kampen vises i Norge. Tom Loeffler i K2 Promotions garanterer at det går i orden.

– Det jobbes med flere mulige løsninger, men jeg er helt sikker på at det går i orden. Norske fans skal få se Cecilia Brækhus bokse denne kampen også, sier Loeffler til VG.

Han bekrefter at Brækhus entrer ringen på StubHub Center ganske nøyaktig kl. 20.00 lørdag kveld. Det er kl. 05.00, norsk tid.

Og nettopp klokkeslettet for kampen i hjemlandet har gjort en TV-avtale i Norge vanskelig.

Men det begynner virkelig å haste, uten at det later til å bekymre hovedpersonen.

– Det er andre som tar seg av TV-avtalen min. Jeg bekymrer meg ikke så mye for det, og regner med at det går i orden, sier Brækhus selv.

Hun har ikke lagt skjul på at denne kampen først og fremst handler om å bryte igjennom på det amerikanske markedet. Det er noe Brækhus har drømt om etter at hun etter mange års kamp endelig fikk bokse hjemme i Norge.

Det er IMG som forhandler TV-rettighetene hennes.

– Tiden på døgnet, at boksestevnet ble klart veldig sent og et par andre faktorer har gjort at kampen ikke er optimal for «pay-per-view». Vi ser derfor på flere alternativer for denne kampen som primært er drevet av HBO og PR i USA, sier Kristian Hysén i IMG til VG.

Viasat som i mange år har vist Brækhus-kampene både åpent, og bak betalingsmur, er lunkne til å fornye avtalen for øyeblikket. Da er spørsmålet om andre TV-kanaler, eller nettsteder, kommer på banen.

– Det kan også være en mulighet at HBO sørger for en visning i Norge via sine plattformer, men jeg har ikke så mye detaljer rundt det nå, sier Loeffler.

Det er altså HBO som har TV-rettighetene i USA og Mexico til boksestevnet der verdens beste herrebokser, Gennady Golovkin skal gå hovedkampen mot Vanes Norikovich Martirosyan.

Det er ventet halvannen million TV-seere i USA, og i tillegg regner K2 Promotions med at det kan bli rundt ti millioner seere i Mexico. En stor andel av seerne vil trolig også følge med når Brækhus og Reis skal kjempe i den aller første kvinnekampen som blir vist direkte på HBO i storkanalens over 40 år gamle historie.

Ubeseirede Brækhus går sin 33. proffkamp når hun skal forsvare sine fem VM-belter i weltervekt mot Reis, som går ned to vektklasser. Reis har 13 seirer og seks tap i karrieren. Likevel mener svenske Mikaela Laurén, som har bokset mot både Brækhus og Reis, at det kan bli en tøff kamp .

– Hun er en kul type, og dette blir bra reklame for kvinneboksing. Og jeg tror det blir tøffere enn Cecilia har regnet med, sa Laurén til VG i forrige uke.

Det vil for øvrig være mellom ni og 12.000 tilskuere på StubHub Center, hjemmebanen til LA Galaxy der Ola Kamara, Jørgen Skjelvik og Zlatan Ibrahimovic spiller.

PS! Blant tilskuerne vil høyst sannsynlig MMA-stjernen Cris Cyborg være, og ikke minst den tidligere MMA-stjernen Ronda Rousey. Hun har nå byttet arena, og er en stor profil innen amerikansk wrestling.

