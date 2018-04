I KJEMPETRØBBEL: Her veier Conor McGregor inn før boksekampen mot Floyd Mayweather i Las Vegas. I natt ble 29-åringen fengslet. Foto: Bjørn S. Delebekk

Meek langer ut mot McGregor: – Respektløst!

Publisert: 06.04.18 13:16

KAMPSPORT 2018-04-06T11:16:06Z

UFC-fighter Emil Weber Meek (29) slakter oppførselen til superstjernen Conor McGregor (29), som i natt ble arrestert i New York.

Det som først virket som et klassisk PR-stunt fra McGregor, utviklet seg til å bli et salig kaos. Da VG først var i kontakt med Meek trodde han også at det hele var episode av den mer uskyldige sorten.

– Selv om man kan elske og hate Conor for oppførselen han har utenfor ringen, så virker alt han gjør til en viss grad planlagt, sa Meek til VG da de første detaljene ble kjent.

Men så kom alvoret mer frem i saken, etter at den irske superstjernen var med på et bussangrep der to utøvere ble skadet. McGregor var med i en gjeng på rundt 20 personer som kom seg inn på UFCs pressearrangement torsdag kveld, norsk tid. En rekke videoer fra episoden viser at det blir kastet ting på bussen som skulle frakte en rekke utøvere fra stedet.

– Han ødelegger for de som faktisk skal fighte, og han vet hva de går igjennom. kutter vekt og er fokuserte for fight, det er helt jævlig. Respektløst! sier Meek når han har fått mer oversikt over saken.

McGregor meldte seg selv til politiet i går kveld, og sitter nå i varetekt i Brooklyn. Han er siktet for hærverk og legemsfornærmelse.

Meek har selv to kamper i UFC , og vet selv hvor intenst det er å gjøre de siste forberedelsene til kamp. I tillegg er det en enorm nedtur når kamper må avlyser, og flere UFC-fightere er nå rammet.

Michael Chiesa satt inne i bussen, og pådro seg kuttskader som fører til at han ikke kan gå kampen mot Anthony Pettis. Ray Borg må også avlyse sin kamp som følge av en øyeskade. I tillegg ble McGregors treningskamerat Artem Lebov tatt av kampprogrammet, fordi han også var med i bussangrepet.

EN UFC-ansatt skal ha pådratt seg bruddskader i knoken.

– McGregor var med på noe som førte til at en UFC-ansatt fikk ødelagt knoken. Det er ikke greit uansett hvem du er, sier Meek.

Han har lenge hatt sansen for McGregor, og de er begge tilknyttet en sponsoravtale med samme bettingselskap. Da McGregor gikk den oppsiktsvekkende boksekampen mot Floyd Mayweather i Las Vegas i august, så ble Meek fraktet dit i McGregors privatfly. Men de to fighterne har aldri møtt hverandre.

UFC-president Dana White var mildt sagt sjokker da han holdt en improvisert pressekonferanse i går. På bussen satt også Kahib Nurmagomedov, russeren som skal gå hovedkampen om lettvekttittelen mot Max Holloway natt til søndag. McGregor og gjengen hans har trolig vært ute etter Nurmagomedov.

– Vi kunne ha snakket sammen og fått til Khabib-kampen (mot McGregor) like etter helgens kamp. Han kunne ha fått gjort hva han ville med Khabib innenfor fightingens regelverk, men så tar med seg 30 forbaskede venner hit og gjør det han gjorde i dag. Det er motbydelig! raste White i et intervju vist på MMA Junkie .

– Jeg tror ikke noen kommer til å være store Conor McGregor -fans etter dette, la han til.

White og McGregor har samarbeidet i mange år, og de to kjenner hverandre godt. Sammen har de tjent enorme summer på 29-åringens kamper, og UFC var med på å arrangere boksekampen mot Mayweather - som ble en enorm kassasuksess.

– Jeg vet ikke om han bruker stoff, eller hva som er greia hans. Men det å komme hit og gjøre noe sånt, oppføre seg slik ... Vi snakker om en fyr som har en baby. Dette er slik man oppfører seg når man har en sønn hjemme, sa en hoderystende White.

VG+: Tidenes viktigste MMA-profiler – ekspertene mener McGregor er størst

McGregor er tidenes aller største stjerne i UFC-sirkuset, og han har gjort MMA-sporten kjent over hele verden med sin offensive, brautende og delvis humoristiske stil utenfor buret. Han har også levert sportslig, og var tittelholder i to vektklasser.

Samtidig har han fått kritikk for ikke å forsvare titlene sine, og han har ikke gått MMA-kamp siden han slo Eddie Alvarez på teknisk knockout i november 2016. Han har blitt fratatt titlene på grunn av inaktivitet. Det reagerte han voldsomt på på Twitter for et par dager siden: