Havnaa med ny kontrakt og kamp om mindre tittel: – Et stort delmål

Kai Robin Havnaas (30) nye kontrakt med Team Sauerland indikerer at store ting er på gang. Allerede nå bokser han om en mindre tittel, og det kan bli enda større oppgaver om kort tid.

I dag ble det kjent at kampen mot Rad Rashid i Arendal 2. mars blir om «IBOs internasjonale cruiservekt-tittel». Vinneren klatrer høyt på rankinglistene og blir en reel utfordrer til tittelholderen i forbundet som er regnet som «det femte store» etter WBA, WBC, WBO og IBF.

– Det blir min første tittelkamp, og det er spesielt. Det er forholdsvis tidlig etter bare 13 kamp, men jeg er klar for store oppgaver fremover, sier Havnaa til VG.

– For meg er dette et stort delmål i karrieren, legger han til.

Lørdag 2. mars bokser han altså hovedkampen på det Sauerland-arrangerte stevnet «The Return of the King» – 13 måneder etter at han vant på knockout mot Daniel Vencl i samme arena.

Havnaa bokset også i april i fjor, vant på knockout mot Frank Bluemle, og tok sin 13. proffseier av like mange mulige – 11 av dem har kommet på knockout. Siden da har et tommelbrudd satt ham ut av spill, men nå er Havnaa omsider klar for «comeback».

– Jeg er akkurat tilbake fra en stygg skade, og må vise at jeg har utviklet meg og er klar for store oppgaver. Denne kampen er heller ikke noen «walk in the park», sier 30-åringen.

– Vinner jeg den kommer jeg inn på en ekte ranking, og kan kjempe meg opp mot VM-tittelen i IBO.

Lang bedre betingelser

IBO-tittelen er det for tiden sørafrikanske Kevin Lerena som forsvarer, og tidligere har solide navn som Thomas Hearns, Johnathon Banks (treneren til Cecilia Brækhus), og Marco Huck hatt det samme tittelbeltet.

Havnaa er for tiden Norges mest profilerte herrebokser, og signerte for kort tid siden en ny promotoravtale med Sauerland. Ingen av partene vil si hva som er tidsperspektivet på kontrakten.

– Det er klart at jeg har fått en mye bedre avtale ettersom jeg har gjort meg fortjent til det, men de store pengene kommer ikke før de enorme kampene, sier Havnaa.

Fire kamper i 2019

Promotor Nisse Sauerland sier følgende om sin norske stjernebokser:

– Vi har en avtale over flere år med Kai. Jeg synes han er på en god plass i karrieren. Han selger bra med billetter i hjembyen, og utvikler ferdighetene sine bra. Boksekraften hans er noe av det beste jeg har sett, så jeg forventer noen flere store knockoutseirer. Vi planlegger minst fire kamper for ham i 2019, sier Sauerland til VG.

PS! Ifølge boksedatabasen boxrec er Havnaa for øyeblikket rangert som den 78. beste cruiservekteren i verden. Motstander Rashid er på 209. plass.