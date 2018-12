HOVEDPERSONEN: Cecilia Brækhus sier noen ord fra podiet på den siste pressekonferansen før helgens stevne i Los Angeles. Til høyre sitter motstander Aleksandra Magdziak Lopes. Foto: Klaudia Lech

Brækhus hedret i LA: – Det jeg opplever nå er enormt stort

KAMPSPORT 2018-12-07T08:43:48Z

LOS ANGELES (VG) Cecilia Brækhus (37) sto ansikt til ansikt med motstander Aleksandra Magdziak Lopes (38) for første gang, og var midtpunktet på den siste pressekonferansen før HBOs historiske avslutningsstevne.

Publisert: 07.12.18 09:43 Oppdatert: 07.12.18 10:05

– Dette var stort for meg, og mye å ta inn på en gang. Du merker at dette betyr mye for folkene i boksesporten her i USA, sier Brækhus til VG etter pressekonferansen.

Promotor Tom Loeffler sto på podiet, og ramset opp alle de store kampene som den amerikanske TV-kanalen har vist i sin 45-årige historie.

Det startet i 1973 da legendene George Foreman og Joe Frazier møttes på det første HBO-sendte stevnet, og nå er det Brækhus og hennes kvinnelige kolleger som som står i fokus.

Nå er det altså et siste stevne, fordi kanalens ledelse har bestemt seg for å endre strategi.

– Jeg nekter å se på dette som en «begravelse», la oss heller se på det som en fest. Cecilia Brækhus har vært med på å åpne dører her i USA for oss kvinneboksere, og det er en ære for meg å få være med på dette stevnet der hun har fått hovedkampen og vi kvinner endelig får den oppmerksomheten vi fortjener, sa den doble olympiske mesteren Claressa Shields fra podiet.

23-åringen skal selv bokse VM-kamp mot belgiske Femke Hermans i mellomvekt, og sammen med Brækhus poserte hun velvillig med alle beltene foran ivrige fotografer.

Amerikanerne elsker tittelbelter, og det vekker oppsikt at den norske boksedronningen har fem tittelbelter i weltervekt i tillegg til Ring Magazines «pound for pound»-belte.

– Jeg skulle ønske at alle de hjemme i Norge fikk oppleve dette tettere. Alt det store jeg opplevde hjemme i Norge, da jeg endelig fikk bokse der,. For å toppe det, så måtte jeg komme hit til USA. Det jeg opplever nå er enormt stort for meg, men jeg føler at det skjer uten at de hjemme får ta skikkelig del i det, sier Brækhus.

Polsk-amerikanske Aleksandra Magdziak Lopes er motstander, og Brækhus er stor favoritt mot 38-åringen som har 18 seirer, tre uavgjort og fire tap i karrieren.

– Hun er en langt tøffere motstander enn det mange tror. Hun er fysisk robust, og har gått mange tøffe kamper. Hun har slått Kali Reis, som jeg fikk det tøft mot sist, og jeg kan ikke ta lett på dette, understreker Brækhus.

Et tap mot Lopes vil være skjebnesvanger, og en voldsom knekk på tampen av karrieren for den norske boksedronningen som øyner et par store kamper, og inntektsmuligheter før hun legger opp.

– Jeg må konsentrere meg om den ene kampen nå, men det er klart det ligger et par skikkelig store utfordringer der og venter. Den første utfordringen jeg har nå er at jeg må litt ned i vekt før morgendagens innveiing, sier hun smilende.

PS ! Kl. 21.00 norsk tid er det innveiing i Los Angeles. Brækhus går i ringen på StubHub Center i LA rundt kl. 06.00 søndag morgen norsk tid.