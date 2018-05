Kvinnestjernene som ble oversett hyller Brækhus: – Et stort skritt

LOS ANGELES (VG) De var boksestjerner på 90- og 2000-tallet, men Christy Martin (49), Mia St. John (50) og Lucia Rijker (50) fikk aldri muligheten Cecilia Brækhus (36) og Kali Reis (31) får i natt.

– Det er et stort skritt i riktig retning at HBO nå gir kvinneboksingen en plattform som gjør at millioner over hele verden får sett kampen, sier Martin til VG.

Hun bokset 59 proffkamper i perioden 1989 til 2012, og ble i sin storhetstid promotert av legenden Don King.

Men gigantkanalen HBO ville aldri vise kampene hennes. Brækhus og Reis blir de første kvinnebokserne som vises i HBOs over 40-årige historie når de barker sammen i ringen på StubHub Center kl. 05.00 søndag morgen, norsk tid.

Kampen sendes eksklusivt i Norge på VG+.

– Det er mye som hviler på Cecilias skuldre. Populariteten hennes i USA vil avhenge veldig av hvordan hun presterer i ringen, sier Martin som også er glad for at Brækhus møter Reis – en bokser hun beskriver som «sterk motstander».

– Det vil få prestasjonen til å se sterkere ut for fansen, slår Martin fast.

Hun tapte en storkamp mot den mye tyngre, og velkjente Laila Ali i 2005. HBO sendte hovedkampen på stevnet, men altså ikke knockoutseieren til Ali.

Altfor langt etter

Mia St. John var også en populær bokseprofil, som ble oversett av HBO gang på gang.

– Jeg maset og klaget, men kom aldri igjennom med det for 20 år siden. Jeg synes rett og slett de har vært altfor for sent ute. Men endelig får Cecilia ta kvinneboksingen til et nytt nivå, sier St. John som.

Hun var til stede på pressekonferansen i Los Angeles tidligere i uken, og bivånet Don Kings elleville show. King klarte heller ikke å få noen kvinner på HBO i sin storhetstid.

– USA har vært altfor langt etter når det gjelder kvinneboksing. I Mexico og Europa er det mye bedre. Meksikanerne er jo helt gale etter kvinnestjernene sine, sier St. John.

Hun er nå 50 år gammel, og det er fem år siden hun tapte på teknisk knockout mot Brækhus i det som ble en pinlig forestilling ettersom en altfor rusten St. John var fullstendig sjanseløs.

– Hva må Brækhus gjøre for virkelig å slå igjennom i USA?

– Hun må vise publikum ferdighetene hun har. Hun er mer enn god nok til å overbevise, og Kali Reis er en veldig god bokser. Dette kan virkelig bli en god kamp. Jeg tror det kan bli en suksess.

– Cecilia er vakker og tøff – publikum og TV-seere kommer virkelig til å like det, mener St. John.

I hjørnet til Brækhus kommer Lucia Rijker til å ta plass. Hun er hentet inn som trener til denne kampen, og 50-åringen har bakgrunn som en meget solid bokser fra øverste hylle.

– Jeg tror ikke jeg var i nærheten av å bli vist på HBO. De har hatt en greie mot kvinnekampsport. Nå får endelig Cecilia muligheten, og det betyr enormt mye for henne. Det betyr også enormt mye for alle kvinner som driver med kampsport. Dette kan være starten på en ny tid, sier Rijker til VG.

Hun gikk selv 17 kamper som proffbokser, vant alle og 14 av dem på knockout. Ubeseirede Brækhus får muligheten i sin 33. proffkamp.

Det står mye på spill ...

