Emil Meek flytter til Las Vegas i november

Den norske slåsskjempen tar med seg vennegjengen og flytter inn i et herskapshus i gamblingbyen fem uker før han skal i UFC-buret igjen.

For å forberede seg best mulig til kampen mot Kamaru Usman 30. desember, mener Meek at han må reise til USA i god tid før jul.

– Vi har leid en ganske fet mansion. Jeg tar med meg en gjeng som jeg har trivdes godt med når vi har vært ute og reist tidligere. Og vi har noen ekstra senger hvis noen har lyst å komme og være litt kortere sånn at det blir litt hjemmekjært der borte.

Ifølge Meek ligger huset han har leid bare fem minutter unna UFC Performance Institute, hvor han skal trene frem mot kampen mot «The Nigerian Nightmare».

Se video øverst i saken!

– Skal bli nummer elleve i verden



Etter at han vant i debuten i det gjeve selskapet i desember i fjor, skal Meek endelig få sin kamp nummer to i UFC dagen før nyttårsaften. Han beskriver motstanderen sin, som er ubeseiret i UFC, som en monsteratlet.

– Det har blitt min oppgave å ta de som ingen andre vil ha. Han er en av de aller beste og det er få fightere oppe i toppen som har lyst til å møte ham, sier Meek om Usman, som er ranket som nummer elleve i verden.

Redd for å pådra seg skade



Meek skulle egentlig gått sin kamp nummer to i UFC-sirkuset i vår, men på grunn av en skade i lysken ble han nødt til å avlyse kampen mot franske Nordine Taleb.

– Skader er en del av gamet. Jeg har vært skadet før og har håndtert det. Jeg er klar i hodet til å fighte. Det kommer ikke til å stoppe meg.

– Er du engstelig for at lyskeskaden skal bli slått opp før desember?

– Selvfølgelig er jeg redd for det, men jeg er også redd for alle de andre skadene man kan pådra seg under treningscamp. Jeg er ikke noe spesielt redd for lysken.

Kampen mot Usman skal gå i arenaen hvor McGregor møtte Mayweather. Cecilia Brækhus har sagt at hun drømmer om å være med i en kvinnelig versjon av gigantmøtet. Emil Meek er ingen stor tilhenger av at MMA-utøvere skal møte boksere i ringen: