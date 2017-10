Oppkjøringen til Brækhus vs. Laurén: Kyss, klapp og kleint

Kommentar Historien om Cecilia Brækhus’ boksekarriere er vakker. Men nå begynner den å slite tungt med innholdet.

Fortellingen om den bergenske bokseren, som for alt i verden ville drive idretten sin i eget land, sender noen tanker til diverse tv-serier på Netflix eller HBO.

Her er gjerne de første sesongene tettpakkede, nervepirrende og fulle av substans, men så begynner det å gå på tomgang.

Og før det til slutt settes punktum, er seriene tværet ut i sesong etter sesong, selv om det ikke lenger er så mye spennende å fortelle.

Nå er vi på et punkt der Cecilia Brækhus skal dælje løs på den samme svensken som hun slo på teknisk knockout i 2010.

VG-KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

De to bokserne skal i ringen i Vestfold, og til forskjell fra festen i Oslo Spektrum og den virkelige hjemkomsten i hjembyen, har arrangørene denne gangen slitt tungt med å selge billetter.

Bedre blir det ikke av at flere av kampene som skulle vært del av boksestevnet, er blitt avlyst på tampen.

Og skal vi være helt ærlige, så er vel egentlig bare ett ord dekkende for det som har skjedd i forkant av fighten mot Mikaela Laurén: «Kleint».

I et Skavlan-program som inneholdt en av årets kuleste seanser, gjenforeningen mellom Dave Grohl i Foo Fighters og legen som stelte hans skadde ben etter en sceneulykke, var det tilnærmet pute-tv i starten av sendingen.

Da satt Mikaela Laurén der og prøvde å hype opp stemningen foran kampen, mens Brækhus lo høflig. Ikke på et eneste tidspunkt ble det noen reell intensitet, og bunnpunktet kom da Laurén begynte å sutre over at Brækhus aldri inviterer henne med på kino.

Uff og huff, så fælt.

Men virkemiddelbruken foran denne boksekampen var jammen ikke over der, gitt.

For hva gjør man dersom oppmerksomheten ikke helt er der man skulle ønske? Finner på noe som selvsagt vil vekke oppsikt.

For Laurén ble løsningen å plutselig kysse Brækhus foran all verdens kameraer, noe som resulterte i en kjapp ørefik den ønskede medieomtalen all over the place.

Nå er det ikke dekning for å hevde noe annet enn at dette var noe Laurén fant på der og da, men det sier litt at det nå må sånne ting til for å få pr om matchen.

Men hvordan havnet vi så der?

Det er, og det er det veldig viktig å understreke, på ingen måte Cecilia Brækhus’ skyld.

Hun er en på alle måter strålende idrettsutøver.

Det er prisverdig hvordan hun stod distansen, etter så mange år hvor hun ikke kunne bokse i Norge. Uansett hvor man står i debatten om proffboksing, er det grunn til å unne Brækhus de fantastiske opplevelsene hun har fått den siste tiden.

Problemet er imidlertid at forutsetningen for at sport skal være interessant, er at det ligger en viss nerve i det som skal skje. Og her får Brækhus et tiltagende problem, ettersom utvalget av motstandere ikke står i forhold til hennes profesjonalitet og kompetanse.

Nå er ikke helgens oppgjør noe i nærheten av for eksempel møtet med den tidligere Playboy-modellen Mia St. John.

Og ja, selvsagt kan det skje at svensken revansjerer seg i Sandefjord, og dunker mesteren i dørken.

Men empirisk sett er det lite som tyder på noe slikt, og det er litt paradoksalt at det må repriser til for å kamper på plass.

Under «The Homecoming» for et drøyt år siden, var det franske Anne Sophie Mathis som tok steget ut av pensjonisttilværelsen, og holdt i tre minutter før tap nummer to mot Cecilia Brækhus var et faktum.

For statsministeren, kulturministeren og 10.000 andre i salen var selve arrangementet en stor opplevelse, men rent sportslig var vel strengt tatt utbyttet litt begrenset, fordi klasseforskjellen var så stor.

Cecilia Brækhus kan ikke trylle motstanderne bedre enn de er, eller bokse dårlig med vilje for å skapte spenning, og det er selvsagt urettferdig om det brukes mot henne at hun er for suveren til at «produktet Brækhus» skal klare å bevare interessen over tid.

Men like fullt er det et faktum at historien om Brækhus må ha noe nytt innhold dersom de siste sesongene skal ha bred appell.

Og da tenker jeg ikke på kyssing.