Brækhus-bråket: Dumper prisene på billettene

Avlyste kamper, labert billettsalg og krass kritikk fra aviskommentatorer. Nå tar man grep for å fylle boksestevnet til Cecilia Brækhus (37).

Det stormer rundt Cecilia Brækhus og hennes proffkamp mot Mikaela Laurén førstkommende lørdag, og det meste av oppmerksomheten er ikke av det positive slaget:

• Billettsalget går tregt - nå dumpes prisene



• Fire av åtte kamper på «undercardet» før Brækhus' kamp er foreløpig avlyst.

• Flere er svært kritisk til den sportslige kvaliteten på kampen

VGs kommentator: Klein, kleinere, kleinest

– Støy

– Cecilia registrerer selvsagt det som skrives. Men det er jo ikke en ordentlig boksekamp uten litt støy, sier Geir Håkonsund, pressetalsmann i First Lady Promotion, og legger til:

– Cecilia har fokus på trening og det programmet som er lagt opp mot kampen. Vi prøver å ikke blande henne inn i de tingene hun uansett ikke kan påvirke.

Billettsalget til stevnet, som arrangeres i Oslofjord Convention Center, har heller ikke skutt fart. Mandag skrev VG at kun en fjerdedel av de 6000 billettene var solgt. Økonomisk har det liten betydning for boksedronningen, for First Lady Promotion har allerede solgt arrangementsrettighetene til selskapet Prounite AS.

Billettprisene har ligget på mellom 628 kroner og 5113 kroner. Og lenge var det kun de billigste billettene som var utsolgt. Onsdag kom derimot arrangørene med nettannonser om at alle billettene nå koster 999 kroner.

VG har foreløpig ikke fått kontakt med daglig leder i Prounite AS Sjur Mørk.

Kan få hjelp fra Telemark

Glisne tribuner har altså ikke vært eneste utfordring. Tirsdag kveld ble det kjent at motstanderne til de norske bokserne Kent Erik Bådstad, Anders Eggan og brødrene Hadi og Ali Srour har trukket seg fra stevnet i Melsomvik grunnet skader og dødsfall i nærmeste familie. De norske bokserne er svært skuffet.

– Dette er sånt som skjer i boksing. Jeg har dratt til USA og fått beskjed dagen før at det ikke ble noe kamp. Det norske regelverket er jo så strengt at det ikke er så lett å hente en motstander nå, på så kort varsel, sier Viasats bokseekspert, og tidligere proffbokser, Roar Petajamaa til VG.

– Det jobbes fortsatt med å finne løsninger og mulige motstandere for kampene som er avlyst. Alt håp er ikke ute, men jeg vil ikke si noe mer enn det akkurat nå, kommenterer Håkonsund.

Dermed er antall kamper på stevnet halvert fra åtte til fire. Etter det VG har grunn til å tro jobber kampfikserne nå med en mulig løsning som involverer stevnet til proffbokser Kevin Melhus, som arrangerer et boksestevne i Telemark samme kveld som Brækhus bokser i Melsomvik utenfor Tønsberg.

Etter det VG erfarer skal stevnet i Telemark ha én potensiell reservebokser å dra opp av ermet og tilby til en av bokserne som nå står uten motstander. Ingen vil kommentere VGs opplysninger onsdag ettermiddag.

«Verdiløs» og «kleint»

Brækhus og Mikaela Laurén dunket løs på hverandre også i 2010, da vant bergenseren på knockout i runde syv. Flere spør seg hva slags sportslig kvalitet vi nå kan forvente av omkampen mot den 41 år gamle svensken.

Bergens Tidenes kommentator, Anders Pamer, har skrevet en hardtslående kommentar og mener kampen er verdiløs:

«Et tørt kyss, litt PR og en treningskamp. Det er hva lørdagens Brækhus-kamp handler om», skriver Pamer.

Også VGs Leif Welhaven er lite imponert av det som skal skje i Vestfold denne helgen. Han karakteriserer mandagens kyss som «kleint» og mener kampen ikke er sportslig relevant:

«Problemet er imidlertid at forutsetningen for at sport skal være interessant, er at det ligger en viss nerve i det som skal skje. Og her får Brækhus et tiltagende problem, ettersom utvalget av motstandere ikke står i forhold til hennes profesjonalitet og kompetanse», skriver VGs kommentator.

Hva sier bokseeksperten om kampen?

– Jeg har aldri sett Brækhus så provosert, Laurén har virkelig kommet under huden på henne. Kvalitetsmessig er det enorm forskjell, men nå er det blitt et psykisk spill. Laurén er høyere, og er veldig sulten og tent. Jeg tror faktisk kampen varer ut alle 10 rundene og at Brækhus vinner på poeng, spår Roar Petajamaa.

