Tyson Fury (29) varsler «megakamp» sommeren 2018.

To år etter at han sist la boksehanskene på hyllen, varsler tidligere tungvektsmester Tyson Fury (29) at han igjen er på vei tilbake til ringen.

Torsdag meldte han på Twitter at han skal gå tre kamper i 2018. Comebacket skal skje allerede i april, mens han til sommeren varsler en «megakamp».

Comebacket ble først omtalt av Dagbladet i Norge.

Så du? Lihaug nekter å høre på «Lukkeøyes råd»

Engelskmannen har ikke gått en kamp siden han slo Vladimir Klitsjko november 2015 og dermed sikret ukrainerens tre mesterbelter.

Fury har en høring i Det engelske antidopingbyrået hengende over seg, etter at han skal ha avgitt et positiv dopingprøve sommeren 2016. Senere samme år innrømmet han å ha tatt kokain fordi han har slitt med tunge depresjoner.

Annonserte slutten i 2016 - og i 2017

Det er ikke kjent hvem han skal møte i 2018, men i april i år ble Fury utfordret til kamp av landsmannen Anthony Joshua (27), etter at han også sikret seg tungvektstittelen ved å slå Klitskjo.

Fury tok utfordringen på strak arm.

– Utfordring akseptert. Vi vil gi verden den største kampen på 500 år. Jeg skal leke med deg. Du er en boksers drøm, skrev han på Twitter kort tid senere.

Kun tre måneder senere annonserte derimot Fury tilsynelatende igjen at han var helt ferdig med boksing, denne gangen på Instagram.

– Takk til alle fans som støttet meg og trodde på meg. Jeg håper dere nøt det like mye som jeg gjorde. SLUTTEN, skrev han på Instagram i juli.

Nå ser likevel igjen ut til å ha ombestemt seg. Høsten 2016 postet han også at karrieren var over - før han tre timer senere gjorde helomvending.

Joshua skal forsvare tittelen

Fury er ikke den eneste britiske tungvekteren som har storkamper i vente. Allerede i desember er det klart for omkamp mellom David Haye (37) og Tony Bellew (34).

Du fikk vel med deg denne? Hvis ikke: Forbannet Brækhus lover knockout-seier

I mars i år vant Bellew på teknisk knockout, etter at Haye skadet foten tidlig i kampen.

Anthony Joshua skal på sin side forsøke å forsvare tungvektstittelen mot bulgarske Kubrat Pelev i Cardiff 28. oktober.