TØNSBERG (VG) Mikaela Laurén (41) mener de som hevder at hun ikke er god nok til å møte Cecilia Brækhus (36) i lørdagens VM-kamp ikke har peiling på boksing.

VGs kommentator, Leif Welhaven, og BTs kommentator, Anders Pamer, er blant dem som mener boksekampen i Melsomvik, Stokke, er som en treningskamp å regne for ubeseirede Brækhus som går sin 32. proffkamp.

41 år gamle Laurén rister oppgitt på hodet når hun får høre kritikken.

– Hva tenker du om at noen mener du ikke er sportslig kvalifisert?

– Det er «bullshit»! Jeg er verdensmester i super weltervekt der jeg er ubeseiret på 29 kamper. De som sier at jeg ikke er kvalifisert vet ikke hva de prater om, sier Laurén til VG.

Hun tapte på teknisk knockout mot Brækhus i Rostock i 2010, men det var veldig tidlig i hennes karriere som proffbokser. For å være helt nøyaktig var det i hennes syvende kamp.

Siden da har Laurén gått 26 kamper, og de tre tapene hun har hatt siden 2010 er to i weltervekt, og ett i mellomvekt.

Mange felles motstandere



Nå skal hun altså kjempe om VM-titlene til Brækhus i weltervekt. Sist hun gikk kamp i den vektklassen ble det poengtap mot Klara Svensson – som senere tapte på poeng for Brækhus.

Likevel mener Laurén at hun skal kunne gi Brækhus skikkelig fight, og hun understreker et par av seirene på sin merittliste:

– To av motstanderne Cecilia har møtt og gått ti runder med har jeg stoppet i tredje og femte runde. Det er bare skittsnakk at jeg ikke er god nok, og det skal jeg vise på lørdag. Jeg er mer enn kvalifisert, lover en lettere irritert Laurén.

Laurén vant på teknisk knockout i tredje runde mot Ivana Habazin i april 2016. Habazin gikk i september 2014 ti runder mot Brækhus, men tapte ifølge alle de tre dommerne hver eneste runde mot den norske boksedronningen.

Jennifer Retzke ble slått på teknisk knockout i femte runde i november 2015. Retzke tapte klart på poeng mot Brækhus i november 2014, en kamp som huskes mest fordi Brækhus pådro seg flere brudd i foten tidlig i kampen.

Både Brækhus og Laurén har møtt og slått følgende boksere: Victoria Cisneros, Eva Bajic (tidligere Halasi), Jill Emery og Borislava Goranova.

Har snudd i synet på Laurén



Viasat-ekspert Roar Petajamaa var først skeptisk til kampen mellom Brækhus og Laurén, men har fått et litt annet syn på oppgjøret de siste ukene.

– Jeg har faktisk forandret mening etter å ha sett Laurén, og jeg traff henne blant annet i dag sammen med treneren Stefan Färnström som jeg kjenner godt. Mikaela ser bra ut, og når hun går på putene ser jeg at det er litt sting i det. Det er mye bedre enn jeg hadde trodd, sier Petajamaa til VG.

– GOD NOK: Roar Petajamaa (t.h.) mener Mikaela Laurén kan gi Cecilia Brækhus skikkelig kamp. I dag traff han Laurén og trener Stefan Färnström i Melsomvik, Stokke. Foto: Privat

Lørdag kveld er han i Viasat-studio og kommenterer boksestevnet der Brækhus mot Laurén er hovedkamp bak betalingsmur.

– Jeg tror nok at Mikaela kan være med på å gjøre Cecilia litt stresset i kampplanen sin, og jeg har aldri opplevd Cecilia så provosert som hun er nå. Jeg vet ikke hvordan hun tar det ut i boksingen sin. Laurén har kommet under huden på Brækhus, og det har ingen gjort før, sier Petajamaa.

– Men Brækhus er stor favoritt?

– Ja, absolutt. Dette er ikke som den første kampen mellom Brækhus og Anne Sophie Mathis. Det skal være veldig, veldig vanskelig å slå Cecilia Brækhus, sier Petajamaa.

Habazin, som altså har bokset mot både Brækhus og Laurén, sier følgende om helgens kamp:

– Laurén har forbedret seg veldig, og jeg ser at hun er i svært god form. Likevel er jeg sikker på at Cecilia vinner, og jeg tør påstå at jeg er den eneste som faktisk kan slå henne. Da jeg tapte mot Laurén var jeg veldig syk på grunn av problemer med skjoldbruskkjertelen. Nå er jeg tilbake for fullt, og føler meg bedre enn noen gang. Jeg vil ha returkamp både mot Laurén og Brækhus, sier Habazin til VG.

PS! Lørdagens boksestevne sendes direkte på Viaplay Fighting og Viasat 4, mens hovedkampen mellom Brækhus og Laurén går bak betalingsmur.