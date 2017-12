Seks norske boksere på Havnaa-stevnet i februar

I regi av Team Sauerland skal Kai Robin Havnaa (28) bokse på hjemmebane i Arendal. Det blir også med norske profiler som Tim-Robin Lihaug, Kevin Melhus og Simen Nysæther i aksjon.

– Dette blir det første i rekken av mange Team Sauerland-stevner i Norge, sier promotor Nisse Sauerland om stevnet i Arendal 3. februar.

Havnaa, som nylig vant sin 11. proffkamp (ni knockout) av like mange mulige, er regnet for å være det mest spennende navnet på herresiden i norsk proffboksing for øyeblikket.

Nå skal cruiservekteren toppe stevnet i Arendal, og møter kroaten Marino Goles (22 seirer, åtte tap) i Sør Amfi. Det blir en slags oppvarming til større ting.

– Vi sikter oss inn mot en EM-tittel for Kai Robin mot slutten av 2018, men først og fremst tenker vi på at han skal bokse foran et stort publikum på hjemmebane i Norge, sier Sauerland til VG.

– Jeg har aldri vært så oppglødd foran en kamp. Det er en drøm å kunne bokse i et slikt stevne på hjemmebane. Det er dette øyeblikket jeg har ventet på siden jeg ble profesjonell, sa Havnaa i en pressemelding da stevnet ble annonsert.

TUNGVEKTER: Simen Nysæter jubler etter seieren mot Sinan Baran i oktober. Nå skal han gå sin tredje proffkamp. Foto: Tore Meek , NTB scanpix

Og det blir mange norske boksere i aksjon samme kveld. Tungvekter Simen Nysæther, som har bokset på to av stevnene til Cecilia Brækhus i Norge, skal gå sin tredje proffkamp og møter britiske Adam Williams. Kevin Melhus arrangerte sitt eget stevne i Skien i oktober, og nå blir også han å finne på Sauerland-stevnet.

Srour debuterer



Det tyske promotorselskapet har vært involvert i to av Brækhus-stevnene som representanter for motstanderne Klara Svensson og Mikaela Lauren, men skal nå stå som arrangører slik de har gjort i mange år i blant annet Danmark og Sverige.

– Det blir en fin miks med etablerte boksere og nye talenter, sier Nisse Sauerland og tenker kanskje først og fremst på amatørprofilen Hadi Srour som nå får sin proffdebut i super lettvekt mot Michael Mooney (åtte seirer, 42 tap).

Mooney har for øvrig gått 19 kamper i 2017 uten å vinne en eneste, men én kamp har endt uavgjort og kun én av kampene har endt med knockout-tap.

Srour skulle egentlig ha fått sin debut for promotorselskapet til Cecilia Brækhus i oktober, men den kampen ble avlyst og en forbannet Srour uttalte til Dagbladet at han aldri skulle bokse for Brækhus.

Nå får han altså sjansen i regi av Team Sauerland. Stevnet byr også på et gjensyn med Tim-Robin Lihaug som har tapt tre av sine fire siste kamper, og de to nederlagene i 2017 har sendt 25-åringen ned flere trinn på rankinglistene. Tidligere trener Ole Klemetsen rådet Lihaug til å legge opp, men nå vil bergenseren få fart på karrieren igjen med en kamp mot cubaneren Ericles Torres Marin (20 seirer, 12 tap).

I tillegg skal MMA-utøver Aron Jahnsen debutere som proffbokser i mellomvekt mot britiske Sam Omidi (fire seirer, syv tap). 37 år gamle Jahnsen har en lang MMA-karriere bak seg, og møtte blant andre Conor McGregor i Cage Warriors i 2011.