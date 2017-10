Melhus seiret på hjemmebane

Kevin Melhus (27) hadde full kontroll i sin tredje proffkamp, men måtte for første gang gå kampen ut.

Stevnearrangøren Kevin Melhus (27) overlot toppen av plakaten til Katharina Thanderz' jakt på EM-beltet, men var selv også i ringen under «This Is My House» i Skien.

EM-BELTE: Katharina Thanderz (t.v.) skal i hovedkampen forsøke å ta EM-beltet fra Maria Semertzoglou. Her avbildet etter fredagens innveiing i Skien. Foto: Melhus Promotion

Det var skiensguttens første kamp etter at han i sommer brøt med First Lady Promotion, og selv startet Melhus Promotions.

Bakgrunn: Brækhus-sykdom slo Melhus økonomisk knockout

I Melhus' tredje kamp som proffbokser var polske Dariusz Skop (32), med seks seire og to tap, en overkommelig motstander for cruiservekteren.

Han måtte for første gang i proffkarrieren gå alle seks rundene, etter at hans to første kamper endte med knockout-sier, men dommerne var ikke i tvil om at Melhus skulle ha seieren også nå.

– Han var tøffere enn jeg hadde trodd, men jeg trodde han skulle angripe mer. Men jeg er fornøyd med resultatet, og det er det som teller til slutt, sier Melhus til TV 2.

– Det er et minne for livet, legger han til.

Lørdag kveld skal også Cecilia Brækhus ut i ringen under Oslofjord Fight Night: Følg kampen mot Mikaela Laurén i vårt direktestudio!

Tidligere på kvelden hadde både Jamshid Nazari (25), Petter Juuhl (31) og Bernard Torres (21) alle vunnet sine proffdebuter mot hver sin georgier.

I stevnets hovedkamp skal spansk-norske Katharina Thanderz (29) forsøke å vinne EM-beltet i super fjærvekt.

Saken oppdateres!

Michael Buffer, mannen med «Let's get ready to rumble», er ikke til stede på Brækhus' kamp mot Laurén. Men Kenneth Dahl tar jobben på strak arm: