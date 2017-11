Film-aktuelle Conor McGregor (29) skal tilbake i MMA-buret ganske snart, men drømmer også litt om en omkamp mot Floyd Mayweather (40) i bokseringen.

– Hvis vi hadde fått til en omkamp, ville jeg rettet på feilene fra forrige gang og jeg ville vunnet, sa Conor McGregor, før premieren på sin nye film «Notorious».

– Men han er pensjonert. Jeg skal ikke begynne å lokke ham ut av den tilværelsen. Det får være opp til ham. Om det skjer, man vet jo aldri, ville jeg i så fall slått ham, sa 29-åringen ifølge Daily Mail.

Tidenes mest innbringende

Conor McGregor og Floyd Mayweather barket sammen i en av tidenes største boksekamper 26. august i år. Mayweather hadde egentlig lagt opp to år i forveien, men ble fristet til comeback av MMA-mesteren McGregor. Boksedebutanten gjorde seg ikke bort, men 40 år gamle Mayweather tok sin 50.ende strake seier på teknisk knockout i runde 10. Og etterpå garanterte 40-åringen at det var hans siste kamp.

Kampen er tidenes mest innbringende og omsatte for over fem milliarder kroner. McGregor sa denne uken at han sitter igjen med rundt 75 millioner pund, opp mot 800 millioner kroner. Da er det kanskje ikke så rart at han ønsker seg en omkamp?

Vil bokse igjen

For i MMA er det ikke like mye penger. Men nå skal iren tilbake i buret ganske snart for å forsvare tittelen sin i lettvekt. Det står trolig mellom utfordrer Tony Ferguson eller en tredje kamp mot Nate Diaz, der begge har hver sin seier.

– Min neste kamp blir garantert i MMA. Jeg vil forsvare tittelen min og så kan det absolutt være aktuelt å gå en ny boksekamp, sa McGregor.

I oppladningen til kampen mot Mayweather brukte McGregor den tidligere verdensmesteren Pauli Malignaggi som sparringpartner. Men de havnet i en heftig krangel og Malignaggi rømte fra treningsleiren. Flere spekulerer i at de to kan gjøre opp med hverandre på ordentlig i en boksekamp.

– Alle vil ha en bit av meg. Fra flere idretter og organisasjoner. Kanskje kan vi få en bokser til å møte meg i MMA? Vi har mange muligheter, sier McGregor.

Krever mer penger

Samtidig sier McGregor at han nå vil han en større del av kaken til UFC, organisasjonen som står bak MMA. I boksekampen mot Mayweather var det de to bokserne som selv sto som arrangører og promotorer.

– Vi forhandler med UFC. Jeg kommer fra en milliardkamp, jeg vil ha rettferdighet og en del av pay per view-inntektene. Jeg vil også være promotor for min neste kamp, sa McGregor ifølge mmafighting.com.

