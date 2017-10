TØNSBERG/MELSOMVIK (VG) Da Mikaela Laurén (41) plutselig kysset Cecilia Brækhus (36) på mandagens pressekonferanse, utløste det et skred av omtale verden over. Om kort tid møtes de ansikt til ansikt på innveiingen ...

– Jeg har fått bare positive kommentarer, og klippet har blitt vist over hele verden. New York Post, tyrkisk TV, i Romania, Spania og så videre. Det er jo morsomt, sier Laurén til VG.

– Men er det bare positivt at det må et kyss til for å få oppmerksomhet?

– Ja, hvorfor skulle det ikke være det? Det er bra for dameboksing og for idretten at vi får litt oppmerksomhet. Det var med glimt i øyet, og vi må by litt på oss selv, sier den svenske utfordreren som skal prøve å kapre VM-beltene til Brækhus lørdag kveld.

Til tross for oppmerksomheten kysset fikk, så har oppkjøringen til helgens stevne blitt preget av en ventet millionskrell, og avlyste kamper.

Klokken 16.30 i ettermiddag er det innveiing, og nok en gang skal Laurén og Brækhus stå ansikt til ansikt.

– Bør det advares mot nye stunt, eller er alt brukt opp nå?

– Det vet man aldri. Det er trist hvis man bare skal stå og stirre på hverandre og være sint og sur hele tiden. Vi behøvde noe som lettet stemningen på mandag, og kanskje vi behøver det på innveiingen også. Jeg kan ikke utelukke flere kyss, og kanskje det er jeg som blir tvunget denne gangen, sier Laurén og gliser.

Les også: Brækhus-stevnet kan gå i millioner i minus

Etter at innveiingen er over blir det forhåpentligvis et mer sportslig fokus. Laurén har også måttet svare for om hun faktisk er sportslig kvalifisert til å møte den ubeseirede, norske boksedronningen Cecilia Brækhus.

– Jeg er verdensmester i super weltervekt der jeg er ubeseiret på 29 kamper. De som sier at jeg ikke er kvalifisert vet ikke hva de prater om, har Laurén sagt til VG om den saken.

Kommentar om Brækhus mot Laurén: Kyss, klapp og kleint

PS! Innveiingen vises direkte på VGTV fra kl. 16.30, og lørdagens boksestevne sendes på Viaplay Fighting og Viasat 4. Hovedkampen mellom Laurén og Brækhus sendes bak betalingsmur, og de er ventet å gå i ringen etter kl. 23.00.