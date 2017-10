Katharina (29) bokser om EM-tittel i kveld

Norsk-spanske Katharina Thanderz (29) går hovedkampen på boksestevnet til Melhus Promotion i Skien i kveld, og kan sikre seg EM-tittelen med seier mot greske Maria Semertzoglou.

– Akkurat nå er mitt fokus på EM-tittelen, og så er planen å ta dette steg for steg, sier Thanderz til VG.

Motstander Semertzoglou har hun studert mye på internett.

– Hun er en rutinert bokser med en offensiv stil. Hun er kanskje litt mindre teknisk enn meg, og ser ut til å være en «kriger», sier Thanderz om den greske motstanderen som tok VM-sølv som amatørbokser i 2002.

I kveld sitter familie og venner ringside sammen med rundt 3000 tilskuere i Skien Fritidspark, og der får de se Thanderz i aksjon på stevnets hovedkamp.

Det er stipulert ti runder for å avgjøre hvem som sikrer seg EM-beltet som blant andre Eva Wahlström hadde for tre år siden. Finske Wahlström er nå ranket som verdens beste i super fjærvekt – under 59 kilo.

– Når jeg vinner EM-tittelen ser jeg for meg at jeg skal forsvare den først. Men jeg går selvfølgelig for å bli best i min vektklasse, og å bokse mot de beste i verden, sier Thanderz om veien videre og eventuelle kamper om VM-titler.

Vokste opp i Oslo og Spania



Hun begynte med kickboksing for ti år siden, og har blant annet gått proffkamper som kickbokser. Men etter hvert har det blitt mer og mer boksing, og i 2016 debuterte hun som proff.

Hun er foreløpig lite kjent i Norge, og alle de seks foregående proffkampene har hun gått i sitt andre hjemland, Spania. Alle har endt med seier, og to av dem på knockout. Thanderz har norsk mor og spansk far. Hun har til sammen bodd syv år i Oslo i løpet av oppveksten.

I kveld kan Norge altså få to kvinnelige tittelholdere. Cecilia Brækhus skal forsvare sine VM-titler mot Mikaela Laurén i Melsomvik, mens Thanderz kjemper om sin første tittel omtrent samtidig i en kamp som sendes direkte på TV 2 Sportskanalen og Sumo.

– Brækhus er en dyktig bokser, og seiersrekken hennes snakker for seg selv. Hun har en boksestil som det er vanskelig å vinne over, og karrieren hennes har blitt godt ivaretatt. Hun er absolutt et godt eksempel innenfor kvinneboksing, men jeg kjenner henne ikke, sier Thanderz som er bosatt i Albir der hun jobber deltid som eiendomsmegler.

PS! Kevin Melhus bokser også på kveldens stevne. I tillegg skal Jamshid Nazari, Bernard Torres og Petter Juuhl debutere som proffboksere i løpet av kvelden.