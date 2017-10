«Journeyman» hentes til Brækhus-stevnet – møter Anders Eggan

TØNSBERG (VG) Briten Lewis van Poetsch (27) tar turen fra England på kort varsel, og skal møte Anders Eggan (20) på lørdagens boksestevne der Cecilia Brækhus og Mikaela Laurén går hovedkampen.

For to dager siden ble det klart at fire av de syv oppvarmingskampene på boksestevnet i Melsomvik, Stokke, var avlyst. Motstanderne til de norske bokserne hadde trukket seg av ulike grunner.

Eggan, Ali Srour, Hadi Srour og Kent Erik Båstad sto plutselig uten motstandere, og stevnet var kraftig «strippet». Nå er i alle fall én av bokserne sikret å få gått kamp, og talentet Eggan skal i aksjon.

– Vi er i gledesrus her nå. Vi føler at vi har blitt tatt veldig godt vare på av First Lady Promotion hele veien. En skade kan skje, og det vet vi i denne sporten. Det kunne like godt skjedd med oss, sier Eggan til NTB.

53 tap på 60 kamper



Han skal debutere som proff, og møter en britisk bokser som trygt går inn i kategorien «journeyman» – en bokser som ikke har ferdighetene til å nå toppen, men ofte går kamper for å yte best mulig motstand til unge, lovende fightere.

Van Poetsch har gått hele 60 proffkamper, men 53 av dem har endt med tap – ti på knockout. Han har gått ni kamper i 2017, og to av dem har endt med seier. Ett av tapene har vært på knockout. 27-åringen bokset så sent som sist helg da han tapte en seks runders kamp på poeng mot Andrew Robinson i Wallsall.

– Vi er veldig glade for å kunne fortelle at vi har lyktes med å finne en motstander til Anders Eggan. Et veldig godt samarbeid med Antidoping Norge har ført til at vi nå flyr over den engelske bokseren Lewis van Poetsch. Dette har vært en lang og vanskelig prosess, men vi har hele tiden vært klare på at sikkerheten og regelverket er det viktigste, sier medierådgiver Geir Håkonsund for First Lady Promotion, selskapet til Brækhus, til NTB.

POSITIV: Cecilia Brækhus hevder hun ikke har latt seg påvirke av alt det negative før møtet med Mikaela Laurén. Her fra onsdagens trening i Tønsberg sentrum. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

Brækhus: – Beintøft



– Antidoping Norge har vært med og kvalitetssikret slik at vi ikke gjør noen feil og setter boksernes helse på spill. Dette har vært tøft og krevende med tanke på alle forberedelsene vi vet disse bokserne har vært igjennom. Jeg har selv vært opplevd at kamper er blitt avlyst, og jeg vet hvor surt det er. Men hvordan man takler slike motbakker bygger karakteren din. Proffboksing er beintøft, og hver eneste uke utenfor Norges grenser skjer det at boksere blir skadd og må avlyse, uttaler Cecilia Brækhus.

– Anders Eggan sa til meg tidligere denne uken at han har vokst mye som bokser etter denne opplevelsen, og det er ekstra gledelig at han nå får bokse likevel, sier Brækhus som onsdag snakket ut til VG om alle problemene Team Brækhus har møtt i oppkjøringen til helgens kamp.

PS! Lørdagens boksestevne sendes direkte på Viaplay Fighting og Viasat 4, mens hovedkampen mellom Brækhus og Laurén går bak betalingsmur.