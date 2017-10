Joshua forsvarte tungvekt-tronen med seier på teknisk knockout

Britiske Anthony Joshua (28) vant på teknisk knockout mot franske Carlos Takam (36) i Cardiff lørdag kveld.

Joshua var storfavoritt før møtet med Takam, som hadde tatt kampen på 12dagers varsel etter at Kubrat Pulev måtte trekke seg på grunn av skade.

Det mest overraskende lørdag kveld var at Takam holdt ut helt til tiende runde mot ubeseirede Joshua, som kom til Cardiff med 19 knockoutseirer på like mange kamper.

70.000 tilskuere i Cardiff fikk se at Joshua dominerte mot Takam, men det ble smådramatisk da Joshua trolig pådro seg nesebrudd i andre runde da han ble skallet, tilsynelatende ved et uhell.

Likevel beholdt Joshua roen, og i fjerde runde måtte utfordreren ned i kanvasen etter å ha blitt truffet av en venstre krok. Han kom seg opp på åtte, men måtte flere ganger ha behandling for et kutt over det venstre øyet.

I runde ti tok Takam imot flere harde slagkombinasjoner, og dommeren gikk imellom og stoppet kampen før 36-åringen ble slått ned. Til store protester fra Takam selv, som tydeligvis hadde et håp om å gå tiden ut mot Joshua.



– Jeg har ingen interesse av å blande meg inn i dommernes jobb. Min jobb er å bekymre meg for motstanderen. Jeg forsøkte å bryte ham ned runde for runde, og uheldigvis stoppet dommeren kampen. Jeg tror folk ville se Takam bevisstløs på gulvet – har jeg rett? sa Joshua henvendt mot publikum som hadde levert spredt pipekonsert etter at kampen ble stoppet.

Da høstet 28-åringen jubel fra arenaen.

– Vi fikk seieren, og nå ser jeg frem mot 2018, sa Joshua som fortsatt har VM-beltene til forbundene IBF, IBO og WBA – de to sistnevnte etter seieren mot Vladimir Klitsjko i thrillerkampen tidligere i år.