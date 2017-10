Hadde egentlig lagt opp – nå bokser Kevin Melhus på hjemmebane

Historiske Kevin Melhus (27) går i kveld sin tredje profesjonelle boksekamp – på hjemmebane i Skien i regi av sitt eget promotorselskap. Det virket lite sannsynlig for noen måneder siden.

– Det er utrolig hvor fort ting kan snu. Jeg hadde allerede fått meg en stilling som ingeniør og var ferdig med boksingen. Nå har jeg eget selskap, og det har gått i ett. Dette blir en veldig spesiell kveld, sier Melhus til VG.

Han har gått hardt ut mot Cecilia Brækhus og hennes promotorselskap de siste dagene. Mens det har stormet rundt den norske boksedronningen, så har Melhus & co. ladet opp i Skien med langt mindre oppmerksomhet.

– Har det frydet deg litt at First Lady Promotion har hatt trøbbel de siste ukene?

– Overhodet ikke. Hadde de hatt profesjonelle rammer og gode rutiner i sin organisasjon hadde jeg fortsatt bokset for dem, sier Melhus og fortsetter engasjert:

– Da lovendringen kom var det snakk om å løfte sporten inn til boksesultne nordmenn. Vi skulle vise frem en kunst av en kampsport, bygge profiler, vise at dette er toppidrett, vise seriøsitet og være en sport tilgjengelig for alle. Så ble det ikke folkesport, det ble dyrt, «pay per view» for å se boksing på TV før Norge engang hadde oppdaget sporten og billetter så dyre at du kommer deg tur-retur USA for den samme prisen, sier Melhus med klar adresse til at de dyreste billettene på kveldens Brækhus-stevne koster over 5000 kroner.

– Vi skal vise Norge hva boksing er, hvor fantastiske talenter vi har her, og hvordan vi lager folkefest. Det er dette Melhus Promotions handler om – å gjøre proffboksing tilgjengelig for alle! Vi skal skape folkekjære utøvere som Johaug og Bjørgen. Profilene må bygges over tid, interessen og forståelsen må bygges sten for sten. Det gjør man ikke med skyhøye priser. Tenk om langrenn på TV kostet penger, sier Melhus.

Historisk



Cruiservekteren er historisk fordi han ble den første profesjonelle bokseren i aksjon på norsk jord siden 1981. 1. oktober 2016 entret Melhus ringen foran 9000 tilskuere i Oslo Spektrum, og vant på knockout i 2. runde. Noen måneder senere var han i ferd med å gi opp boksingen på grunn av sponsormangel.

Etter hvert fikk han et apparat rundt seg stablet på bena. Da han hadde slått den hjelpeløse svensken Tobias Alexandersson på teknisk knockout i andre runde i Bergen i juni, så annonserte Melhus oppe i ringen at han brøt med Cecilia Brækhus og First Lady Promotion for å gå kamp hjemme i Skien 21. oktober.

KVELDENS MOTSTANDER: Dariusz Skop (t.v.) og Kevin Melhus avbildet etter gårsdagens innveiing i Skien. Foto: Privat

I kveld møter han polakken Dariusz Skop, en 32-åring som har seks seirer og to tap.

– Dette er en helt annen motstander enn det jeg har møtt før. Han veier minst like mye, har møtt bra folk og som har hatt gode forberedelser og god sparring i England. Han sa han hadde sparret mot folk på 140 kilo. Jeg må nok gå noen runder her, og det er spennende. At motstanderen er tøffere gjør meg bare ekstra fokusert, sier Melhus.

Det er ventet rundt 3000 tilskuere i Skien Fritidspark, og samtidig som hans tidligere kollega Cecilia Brækhus bokser om VM-titlene mot Mikaela Laurén, så skal Melhus være midtpunktet på stevnet «This My House» som sendes på TV 2 Sportskanalen og Sumo fra kl. 18.00 i kveld.

PS! Hovedkampen på kveldens stevne er den norsk-spanske kvinnebokseren Katharina Thanderz som går EM-tittelkamp i super fjærvekt mot greske Maria Semertzoglou. I tillegg skal Jamshid Nazari, Bernard Torres og Petter Juuhl debutere på stevnet.