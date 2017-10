Glisne tribuner venter Brækhus - og stjernestemmen blir hjemme

Noen få dager før Cecilia Brækhus (36) møter Mikaela Laurén (41) til boksekamp i Melsomvik er få billetter solgt. Nå er det også klart at ringannonsør Michael Buffer (72) ikke tar turen.

– Vi kommer til å savne Buffer, sier Brækhus til VG og bekrefter at mannen med den kopibeskyttede «Let's get ready to rumble» ikke blir å se i arenaen førstkommende lørdag.

Amerikaneren har tjent seg styrtrik på å presentere boksere i store kamper over hele verden, og han har vært til stede på alle de tre kampene Brækhus har gått på norsk jord.

Nå blir han altså ikke å se, og det er i tillegg solgt bekymringsverdig få billetter til det som blir den 32. proffkampen til ubeseirede Brækhus.

– Angående billetter, så har det vært litt deilig å slippe å tenke på det denne gang. Jeg har kun hatt fokus på trening, og vet faktisk ikke engang hvor mange som er solgt, sier Brækhus.

Økonomisk har det liten betydning for boksedronningen, for First Lady Promotion har allerede solgt arrangementsrettighetene til selskapet Prounite AS. Advokat Morten Andreassen i First Lady Promotion har ikke besvart VGs henvendelse i forbindelse med avtalen.

Etter det VG erfarer skal det også være det sviktende billettsalget som er årsaken til at Buffer ikke tar turen fra USA. Han har tidligere fått dekket reiseutgifter og et honorar som til sammen har utgjort nærmere 150.000 kroner.

– Billettsalget har gått tregere enn vi håpet. Jeg har ikke oversikten over det totale antallet som er solgt, men vi håper det skal ta seg opp i kommende uke når det blir mye mediefokus på stevnet. Da våkner forhåpentligvis idrettspublikum i Vestfold, skriver Sjur Mørk, daglig leder i Prounite AS, i en SMS til VG.

Han vil ikke svare på Buffer-situasjonen, og har ikke besvart VGs spørsmål om det blir aktuelt å redusere prisene eller gjøre andre tiltak for å fylle opp arenaen som kan ha plass til over 6000 tilskuere.

En titt på nettsidene, der billettene koster fra 628 kroner til svimlende 5113 kroner, tyder på at det i beste fall er solgt en fjerdedel av plassene til «Oslofjord Fight Night». Bare de billigste billettene er utsolgt.

Stevnet arrangeres altså i Melsomvik i Sandefjord kommune, et kvarters kjøretur fra Tønsberg sentrum. Arenaen eies, og ligger midt i senteret som eies av menigheten Smiths venner, som bygger ut området for svimlende tre milliarder kroner.



– Tror ikke det blir glissent



Mandag ettermiddag er det pressekonferanse i Oslo med Brækhus og Laurén til stede, men den lite vennlige stemningen mellom de norsk-svenske rivalene har tydeligvis ikke vekket kjøpelysten blant boksepublikum.

– Laurén får bank enten det er foran 10 eller 10.000 tilskuere. Men dette er et helt nytt forretningskonsept. Jeg tror ikke det blir glissent, men med alle nye forretningsideer kan det selvfølgelig slå ut begge veier, sier Brækhus.

Kampen hennes vises for øvrig bak Viaplay Fighting og Viasats betalingsmur, og koster 299 kroner.

Det sviktende publikumstallet har neppe noe å gjøre med at det samme kveld arrangeres proffstevne i Skien der Kevin Melhus går sin første kamp i regi av sitt eget promotorselskap. Der varierer prisene fra 395 kroner til 1553,50 kroner for de dyreste ringside-billettene. Det stevnet sendes direkte på TV 2 Sumo og Sportskanalen, og omtrent halvparten av de 3300 billettene i Skien Fritidspark er solgt eller gitt bort.

PS! Flere norske boksere skal i aksjon i Oslofjord Convention Center. Brødrene Hadi og Ali Srour, Kent Erik Bådstad og Anders Eggan debuterer som proffer. I tillegg skal Simen Nysæter gå sin andre proffkamp.