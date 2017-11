Brækhus svarer på McCarter-kravet: – Endrer ikke planene mine

I går ble det kjent at bokseforbundet IBF har oppført amerikanske Layla McCarter (38) som førsteutfordrer til Cecilia Brækhus (36). Det tar Brækhus med stor ro.

Cecilia Brækhus Kallenavn: First Lady Født: 28. september 1981 (36 år) Høyde: 171 cm Proffkamper: 32 seirer (ni knockout) – null tap. VM-titler: Weltervekt-mester i WBC, WBA, IBF, WBO og IBO.

– Jeg har fått beskjed fra IBF at de tenker å gjøre henne til «mandatory» (førsteutfordrer, red.anm.), men det forandrer ikke noe på mine planer. Hun er fremdeles kun en av flere aktuelle, sier Brækhus til VG.

Brækhus har VM-titlene i weltervekt i de fire store forbundene, IBF, WBC, WBO, og WBA. I tillegg har hun et tittelbelte i organisasjonen IBO.

I prinsippet er det slik at dersom et forbund oppnevner en førsteutfordrer, så er mesteren forpliktet å møte vedkommende for ikke å bli fratatt tittelen.

– Det er litt mer avansert enn det. Jeg har fem mandatorys, og det er lov å be om en kamputsettelse hvis man for eksempel har en storkamp på gang, i mitt tilfelle Cris Cyborg, forklarer Brækhus som altså har nevnt McCarter som aktuell motstander flere ganger.

Brækhus er rangert som verdens beste kvinnebokser uansett vektklasse, og står uten tap på sine 32 proffkamper. Nå har hun vunnet ni av kampene på knockout, eller teknisk knockout.

Bokser for Mayweathers selskap



McCarter bor og trener i Las Vegas, og er en del av Mayweather Promotions. 38-åringen har vært proffbokser i 19 år.

Til tross for 13 tap på 47 kamper, så har de aller fleste kommet når hun har gått i feil vektklasser for å få kamp. McCarter har ikke tapt på ti år.

– Jeg har de to siste årene forsøkt å møte Brækhus. Jeg skjønner det slik at hun tjener mye penger på sine nordiske fans, sier McCarter til theprizefighters.com.

MEGET INTERESSERT: Layla McCarter har aldri lagt skjul på at hun drømmer om en kamp mot Cecilia Brækhus. Foto: David Becker , AFP

McCarter har flere ganger sagt til VG at hun er svært interessert i en kamp mot Brækhus. Mye avhenger av om det er en TV-avtale inne i bildet.

– Hvis Showtime er veldig giret, så er jo det topp. Her er det mye som må nøstes opp de neste månedene, sier Brækhus som akkurat nå har ferie etter møtet med Mikaela Laurén forrige måned.

Bør bygge opp mer



Etter kampen listet hun om flere aktuelle navn til sine neste kamper. I tillegg må Brækhus forhandle frem en ny TV-avtale i Norge, og det skal mye til at det ikke blir videre samarbeid med Viasat. At McCarter blir motstander på et eller annet tidspunkt er meget sannsynlig, og den amerikanske storkanalen Showtime har vist interesse kan sette fart på mye.

– Min mening er at jeg og McCarter bør ha en kamp hver på Showtime først, for virkelig å hype dette opp. Showtime og Mayweather Promotions bør jo også ha interesse av å gjøre dette så stort som mulig, sier Brækhus.