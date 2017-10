TØNSBERG (VG) En bestemt Cecilia Brækhus (36) tok seg god tid til å svare på spørsmål om kaoset før helgens VM-kamp mot Mikaela Laurén (41).

– Vi arrangerer ikke et lokalt stevne, og dette er en internasjonal storkamp som vises «pay per view» til hele Norden. Det sitter mange der utenfor Norges grenser som også følger med. Man må ha mange tanker i hodet samtidig, og det er mange parter involvert, sier Brækhus til VG.

Hun er på Farmandstredet i sentrum av Tønsberg – et kvarters kjøring fra Melsomvik og Oslofjord Convention Center der lørdagens møte med Laurén skal skje lørdag kveld. Noen hundre tilskuere har møtt frem for å få et glimt av Brækhus, Laurén og et par av de andre bokserne som forhåpentligvis skal i aksjon.

Trøbbel i tur og orden



Brækhus har hatt en lang og solid treningsperiode etter at hun fikk orden på de store hofteproblemene hun hadde i slutten av september.

Men nå har det dukket opp flere problemer. Oppkjøringen til Brækhus' fjerde kamp på norsk jord har vært alt annet enn enkel.

Billettsalget har gått svært dårlig, motstander Laurén er ifølge mange en lite spennende bokser som Brækhus har slått før, og i går ble det kjent at fire av oppvarmingskampene etter all sannsynlighet blir avlyst.

SISTE: Dumper billettprisene



SISTE FINPUSS: Mikaela Laurén viste frem litt av slagstyrken på onsdagens treningsøkt i Tønsberg. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

First Lady Promotion står som arrangør av stevnet, og det blåser med andre ord kraftig rundt Norges boksedronning.

– Klarer du å koble ut alt det røret som har vært nå?

– Det er det folk ikke skjønner … Jeg har ingen problemer med å koble dette ut. Jeg er en «slåssmaskin», sier Brækus og ler.

– Leser du det ikke, eller får du det med deg – og så kobler det ut?

– Jeg leser alt, og så kobler jeg det ut. Jeg må vite alt som skjer og er kontrollfrik, men jeg har et fantastisk team som tar seg av alt frem til lørdag. Jeg kobler alt ut, og folk glemmer at jeg er en fighter i alt jeg gjør. Jeg har gått hundrevis av kamper, og alt fokus er i ringen. Alt annet er bare støy, sier Brækhus og fortsetter.

– En fullstendig gal motstander, et undercard der noen har blitt skadet, og innboksen min som er full av kjærlighetssyke boksefans som har sett kyssevideoen. Alt det der – vekk med det! Alt som gjelder er det som skjer i ringen.

– Du føler ikke at navnet ditt blir svertet?

– Nei, det er å dra det langt. Jeg tror folk skjønner at dette er proffboksing, og det er en utfordrende bransje på det nivået vi er på.

Billettprisene senket



Hun hevder at hun ikke har vært involvert i beslutningen om at billettprisene nå er senket fra over 5000 kroner for de dyreste, til at alle nå koster 999 kroner. Uansett har First Lady Promotion, Brækhus' selskap, solgt rettighetene til billene for lengst. Dermed er det ikke bokseren selv som risikerer et stort økonomisk tap med glisne tribuner, det er det Prounite AS og Oslofjord Convention Center som gjør.

– Har du fortsatt håp om at det blir fullt på lørdag?

– Ja, selvfølgelig. Men som jeg har sagt spiller det ingen rolle om det kommer 10 eller 10.000. Laurén skal ha juling uansett, og jeg gleder meg til dette skal begynne å dreie seg om boksing. Det kommer det til å gjøre på lørdag. Da blir det ikke noe fjas. Da blir det verdens beste bokser mot en meget motivert og godt trent motstander. Ikke glem det!

PS! Lørdagens boksestevne sendes direkte på Viaplay Fighting og Viasat 4, mens hovedkampen mellom Brækhus og Laurén går bak betalingsmur.