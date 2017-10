Brækhus-stevnet kan gå ni millioner kroner i minus

TØNSBERG (VG) Den fjerde boksekampen til Cecilia Brækhus (36) på norsk jord er i ferd med å bli et mareritt for arrangørene. Ryddesjauen etterpå kan bli en skikkelig slåsskamp om fordelingen av milliontapet.

Sviktendebillettinntekter, avlyste kamper og kaos har kastet bekmørke skygger over den kommende kampen mellom Brækhus og svenske Mikaela Laurén på Oslofjord Convention Center (OCC) i Melsomvik i Sandefjord kommune.

Etter det VG forstår kan det ligge an til at arrangementet går et sted mellom syv og ni millioner kroner i underskudd. I utgangspunktet er det ikke Brækhus og hennes team som taper pengene, for de har solgt billettrettighetene til stevnet for lengst.

De siste dagene har det kommet tydelig frem at kommunikasjonen mellom partene har vært alt annet enn god. Nå jobber de involverte intenst for å unngå økonomisk katastrofe, og ikke minst for å finne ut hvordan det ventede underskuddet skal fordeles.

Kommentar om Brækhus mot Laurén: Kyss, klapp og kleint

Håpet er å redde stumpene av det som etter planen skulle være en «boksefest» med fem norske utøvere i tillegg til Brækhus.

Først ble det klart at billettsalget har vært elendig, og så trakk motstanderne til fire av de norske utøverne seg av ulike grunner.

Tre norske kamper

Slik det ser ut nå er det Brækhus, Simen Nysæther og debutant Anders Eggan som skal bokse, etter at sistnevnte torsdag fikk en ny motstander. Det er en 27 år gammel britisk «journeyman» ved navn Lewis van Poetsch, som har tapt 53 av sine 60 kamper som proff. Han bokset på et stevne i Walsall så sent som sist helg, og det endte ikke overraskende med et nytt tap.

Men boksestevnet med navnet «Oslofjord Fight Night» har etter alt å dømme langt større problemer å hanskes med enn at det er hentet inn en reservebokser fra B-varehyllen for å gå kamp lørdag kveld.



PROFFDEBUTERER: Anders Eggan skal etter mye frem og tilbake gå kamp lørdag kveld. Her fra treningen i Tønsberg onsdag ettermiddag. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

Det aller største problemet er altså at billettsalget har gått svært dårlig. De billigste plassene til i overkant av 600 kroner er utsolgt, men akkurat nå er det mange av setene som ligger an til å stå tomme – flere av dem med en prislapp på over 5000 kroner.

De dyreste billettene har vært på kampanje til 999 kroner, men var torsdag kveld ute for salg til full pris igjen.

Laurén fnyser av påstandene om at hun ikke er god nok: – «Bullshit»!

Vil ikke kommentere

– FLP har ingen interesse av å kommentere slike forretningsmessige forhold i VG, skriver medierådgiver i First Lady Promotion, Geir Håkonsrud, i en SMS til VG etter spørsmål om det er betydelige uenigheter mellom partene – og om partene har engasjert advokater.

– Jeg vet ikke hvor du har dette fra. ProUnite jobber hardt for at lørdagens stevne blir så bra som mulig. Det føler jeg de andre partene gjør også. For øvrig har jeg ikke pratet med noen advokater, jeg, skriver daglig leder i ProUnite, Sjur Mørk, i en SMS til VG etter å ha fått samme spørsmål.

Administrerende direktør i OCC, Tore Jørgensen, skriver i en epost til VG at de er i rute:

– Vi jobber utelukkende med å få på plass de siste arrangementstekniske detaljene, og gleder oss til å ønske publikum velkommen til en skikkelig boksefest lørdag. Vi er i rute, og ut over dette har vi ingen kommentar vedrørende vår dialog med våre samarbeidspartnere.

– Hvorfor ville dere ha stevnet til OCC i utgangspunktet?

– Det er i ferd med å bli et av Europas største Convention Centre, og store sportsarrangementer er viktige for oss. Da muligheten dukket opp, konkluderte vi med at vi hadde perfekte forutsetninger for å være vertskap fordi vi både har en unik hall og topp moderne hotellfasiliteter. Dette har Brækhus bekreftet ved å gjentatte ganger i media nærmest skamrose anlegget og oppholdet hos oss, skriver Jørgensen.

PS! Viasat/MTG har TV-rettighetene til boksestevnet. Oppvarmingskampene sendes åpent på Viaplay Fighting og Viasat 4, mens Brækhus mot Lauren sendes bak betalingsmur på Viaplay. TV-rettighetene er kjøpt Viasat/MTG fra First Lady Promotion og medierettighetsselskapet IMG, som samarbeider med First Lady Promotion.

De involverte hovedpartene i arrangementet:

First Lady Promotion (FLP): Står som arrangør av stevnet, og har det sportslige ansvaret. Har tidligere solgt arrangements- og billettrettighetene til Oslofjord Convention Center (OCC), og er slik sett sikret økonomisk. OCC har senere solgt billettrettighetene videre til selskapet ProUnite AS. Advokat Morten Andreassen er daglig leder i FLP, advokat John Rein er styreleder, og Cecilia Brækhus er styremedlem. Advokat John Christian Elden er også styremedlem.

Oslofjord Convention Center: Ligger i Melsomvik mellom Sandefjord og Tønsberg. Eies av menigheten Brunstad Christian Church, bedre kjent som «Smiths venner», men driften er atskilt fra menighetens virksomhet. Er et kommersielt konferansesenter som eier arenaen og anlegget der stevnet skal avvikles. Området bygges ut for tre milliarder kroner, og skal, når det stå ferdig, blant annet inneholde 14 hotellbygg.

ProUnite AS: Selskapet som nå har rettighetene til billettinntektene fra boksestevnet. Det er lagt ut rundt 6000 billetter – de dyreste har kostet over 5000 kroner. Men det har blitt kjørt kampanjer til 999 kroner for alle billettene. Daglig leder i selskapet er Sjur Mørk, og styreleder er Ole Richard Anfinnsen. Sistnevnte er for øvrig også styremedlem i milliardselskapet Glava.