Brækhus om stjernetreffet: – Mitt beste slag noensinne

MELSOMVIK (VG) En allerede fornøyd Cecilia Brækhus (36) lyste opp da VG i natt viste henne TV-bildene av slagene som sendte Mikaela Laurén (41) på ryggen i kanvasen.

Cecilia Brækhus Kallenavn: First Lady Født: 28. september 1981 (36 år) Høyde: 171 cm Proffkamper: 32 seirer (ni knockout) – null tap. VM-titler: Weltervekt-mester i WBC, WBA, IBF, WBO og IBO.

– Jeg skjønte at hun snart var ferdig, sier Brækhus mens hun ser på TV-bildene av de avgjørende sekundene.

Det har gått en times tid etter at hun levde opp til favorittstempelet, og til slutt knuste Laurén.

Det var meget bra trykk i Oslofjord Convention Center, til tross for at bare omtrent halvparten av billettene var solgt. Stemningen og underholdningen var god både før under og etter det braket løs i VM-kampen som gikk bak Viaplays betalingsmur.



Laurén gikk hardt ut, og hang bra med de første rundene. Så begynte det å gå tyngre. Det var halvveis ut i runde seks at Laurén var i ferd med å få nok.

Brækhus traff først med et høyreslag som rystet den svenske motstanderen, og så fulgte boksedronningen opp med en venstre hook som nesten slukket lyset for Laurén. Det var i alle fall nok til å sende henne på ryggen i kanvasen.

Se VG-fotografens billedserie fra de avgjørende sekundene av kampen:

– Jeg så stjerner der. Hun traff meg fryktelig hardt, beskriver Laurén selv overfor VG.

41-åringen kom seg på imponerende vis opp igjen etter stjernesmellen. Den kvinnelige ringdommeren, Sparkle Lee, ga Laurén klar beskjed om at hun fikk én sjanse til.

Men da hun fortsatte å spise treffere fra Brækhus, ble kampen helt korrekt stoppet da 29 sekunder gjensto av runden. Laurén sto fortsatt på bena, men var sjanseløs.

Brækhus sørget for knockoutseieren hun så offensivt hadde lovet på forhånd.



– Det var helt riktig av ringdommeren å stoppe kampen. Vi har hatt den samme dommeren før, og hun er veldig dyktig. Det var en korrekt avgjørelse, sier Brækhus.

– Jeg var helt sjokkert over at Mikaela kom seg opp etter den nedslagningen, sier Brækhus som selv måtte tåle en del solide slag og har en tydelig hevelse under det venstre øyet.

Her kommenterer hjelpetrener Ole Klemetsen avslutningen av kampen:

– Det er klart at jeg måtte tåle litt selv også. Jeg var mer åpen enn jeg pleier fordi jeg hadde lovet å vinne på knockout. Da risikerer man litt mer, forklarer Brækhus.

Hun spør hun pent om å få se knockouten en gang til, og er tydelig fornøyd med bildene som ruller over skjermen.

– Har du noen gang truffet bedre i karrieren?

– Nei, det der er nok mitt beste slag noensinne. Jeg tror nok det, sier Brækhus.

– Sånn går det når jeg blir skikkelig forbannet. Mikaela gjorde meg forbannet, og den eneste gangen det har skjedd tidligere var da Oxandia Castillo stjal beltene mine. Det gjorde meg også virkelig sint, og hun tapte jo også på knockout, sier Brækhus og ler fornøyd.

Det var i 2013 at den unge utfordreren var freidig nok til å tyvlåne VM-beltene til Brækhus på pressekonferansen før kampen. Det ente med et sviende tap et par dager etterpå.

Brækhus er som hun selv beskriver «ingen slugger», men nå pyntet hun altså på den statistikken. Den tekniske knockouten var Brækhus niende seier i karrieren før full tid.

Totalt har hun nå gått ubeseiret igjennom 32 kamper. Laurén serverer en god dose ros hun også:



– Cecilia er så eksplosiv og så god. Får hun først taket på motstanderen, så slipper hun ikke taket. Jeg er stolt av jobben jeg gjorde i dag, men det ergrer meg også at jeg ikke holdt ut, oppsummerer Laurén.

GJENSIDIG RESPEKT: – Vi blir nok aldri bestevenner, men vi kommer til å ha respekt for hverandre, sa Cecilia Brækhus til Mikaela Laurén etter kampen. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Kunne du tenker at du kunne ha gjort annerledes?

– Ja, ikke gått ned, svarer Laurén til latter fra pressekorpset.

– Jeg burde vel fulgt opp litt bedre. Da jeg kjente at jeg fikk inn noen tunge, bra smeller mot Cecilia så burde jeg ha fortsatt med en gang istedenfor liksom å være fornøyd.

Laurén nekter å legge opp, til tross for at hun fyller 42 år om et par måneder. Hun peker på at hun er ubeseiret i lett mellomvekt – klassen over weltervekt der Brækhus herjer.

– Hadde utfallet her vært blitt et annet hvis dere hadde bokset i din vektklasse?

– Nei, det tror jeg ikke. Det var ikke noe problem for meg å klare vekten her, og Cecilia er såpass mye bedre at jeg tror hun hadde vunnet uansett.

– IKKE RYSTET: Cecilia Brækhus måtte også tåle noen solide slag fra Mikaela Laurén, men hevder hun aldri var rystet. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Hvem kan slå henne – er det bare Claressa Shields?

– Jeg tror Shields er for tung, men hvis det blir noe av den kampen så kunne det blitt en god fight. Shields eller Christina Hammer, men jeg vet egentlig ikke hvem som skal klare å slå henne, sier Lauren.

Brækhus svarer følgende på spørsmålet om hva som skjer fremover:

– Det er allerede samtaler med to boksere i USA. Det er jo ingen hemmelighet. Layla McCarter og Cris Cyborg. Så får vi se hvordan det ender. Det er flere sprell man kan gjøre. Dette var en kamp for Norden og Europa, og nå har jeg litt lyst til å gjøre noe som setter spor i verden.

PS! Laurén har tapt på knockout to ganger i karrieren, begge mot Brækhus. Hun har 29 seirer og totalt fem tap i karrieren.