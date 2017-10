For tre uker siden kunne ikke Cecilia Brækhus (36) å gå normalt, og bokseoppgjøret mot Mikaela Laurén (41) hang i en tynn tråd.

Cecilia Brækhus Kallenavn: First Lady Født: 28. september 1981 (36 år) Høyde: 171 cm Proffkamper: 31 seirer (åtte knockout) – null tap. VM-titler: Weltervekt-mester i WBC, WBA, IBF, WBO og IBO.

– Det var noe som var «stein, spikka gæærnt», beskriver Brækhus’ hjelpetrener Ulf Johansen overfor VG.

Hofte- og bekkenproblemer 36-åringen har slitt med i mange år eskalerte etter lang tids hardtrening, og helgen for tre uker siden sa det «pang».

– Jeg har hatt problemene siden tenårene da jeg drev med kickboksing. Nå var det verre enn noen gang, og jeg klarte ikke å dra hoften på plass selv. Jeg slet med å gå, sier Brækhus.

Hun hevder at hun ikke fryktet for den kommende kampen, men resten av Team Brækhus tok det ikke like rolig. Først nå som ting er i rute tør de nærmeste rundt Brækhus å fortelle hvor ille det egentlig var.

– Hun hadde startet med fantastisk sparring. Jeg har vel egentlig aldri sett henne så bra, og så eskalerte hofteproblemene. Hun hadde en helt merkelig måte å gå på, sier Johansen.

Sammen med sin tidligere elev, ikke ukjente Ole Klemetsen, er han med i Team Brækhus.

Trenerveteranen har fulgt Brækhus tett i forkant av de tre kampene hun har gått på norsk jord. At det skulle bli en fjerde kamp virket på det tidspunktet fjernt:

HAR BEHANDLET BRÆKHUS: Osteopat Philip Åstrøm. Foto: Privat

– Jeg turte ikke å tenke tanken, og det er utrolig at hun kom seg igjennom det. Det er også noe som kjennetegner Cecilia – hun sutrer aldri. Hun har bokset flere runder med brukket bein, og mot Klara Svensson var hun bare 65 prosent på grunn av sykdom. Hun er beintøff, roser Johansen entusiastisk.

Redd hun ikke kunne bokse



Osteopat Philip Åstrøm, som jobber for St. Olav Helseklinikk i Tønsberg, har behandlet Brækhus jevnlig de siste ukene.

– Jeg har sett syklister med de samme skadene tidligere, og de har ikke kommet seg opp på sykkelen en gang. Hun hadde så mange låsinger i rygg, hofte og bekken. Jeg var redd hun ikke kunne bokse 21. oktober, sier Åstrøm som nå friskmelder Brækhus og garanterer at hun er i skikkelig slag om en drøy uke:

– Nå får hun en helt annen rotasjon og fleksibilitet. Jeg lover at det blir mer snert i høyra hennes enn på lenge, sier Åstrøm.

Og det kan komme godt med, for Brækhus har tidligere sagt at hun skal vinne på knockout mot Laurén, den svenske rivalen som er alt annet enn på godfot med Brækhus.

– Nå er alt bra, og jeg har ingenting å skylde på, sier Brækhus som i kveld hadde sine ti siste sparringsrunder i ringen som allerede er satt opp i Oslo Convention Center i Sandefjord. Der går den ubeseirede 36-åringen går sin 32. proffkamp lørdag om én uke.

PS! Brækhus har åtte knockoutseirer i karrieren, én av dem kom i det første møtet med Laurén i 2010.