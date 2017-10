MELSOMVIK (VG) Fortsatt stinn av belter og selvtillit forteller Cecilia Brækhus (36) om planene og drømmene for 2018.

Seieren på teknisk knockout i sjette runde mot Mikaela Laurén lørdag kveld var som hun lovet, og som folk forventet. 32 seirer av like mange mulige gjør henne til verdens ubestridt beste kvinnebokser uansett vektklasse.

– Jeg har fortsatt alle beltene, og jeg sitter med alle de gode kortene på hånda, sier Brækhus fornøyd.

VGTV: Se knockout-seieren mot Laurén her!

Hun understreket overfor VG i går at hun er klar for å bokse flere kamper i Norge, til tross for alle problemene de siste ukene, men at utlandet også frister.

TV-avtalen med Viasat/MTG har gått ut, og sammen med samarbeidspartner IMG skal Team Brækhus i forhandlinger om en ny. Viasat virker for øyeblikket å være eneste aktuelle alternativ.

Det store spørsmålet er uansett hvem Brækhus kommer til å møte i sine neste kamper.

– Det blir uansett ikke noe før 2018, men da blir det nok et par kamper, sier Brækhus og smiler lurt.

Brækhus mener hun traff med sitt beste slag noensinne da Laurén ble knust på teknisk knockout i sjette runde.

Nå venter det nye utfordringer. De heteste navnene har florert lenge, og den brasiliansk-amerikanske MMA-utøveren Cris Cyborg har sammen med amerikanske Layla McCarter toppet listen.

Les også: Brækhus knuste Laurén: – Jeg lovet knockout, og holder det jeg lover

Sistnevnte var da også kjapt ute med en hilsen til Brækhus via VG i natt etter at resultatet mellom Brækhus og Laurén var klart:

– Jeg vil gratulere Cecilia med seieren. Hun hadde slått motstanderen enkelt før, så dette var lett å forutse. Det er bare én kamp som gjelder, og hun vet det. Jeg håper det skjer snart, for jeg er lei av å vente, skriver McCarter til VG.

– Hun er en av flere aktuelle. Før kampen i helgen så har jeg uttrykt mine ønsker, og fisket litt. Det er først nå vi skal begynne å rette oss inn mer konkret, sier Brækhus og redegjør for de mest aktuelle navnene:

Layla McCarter, 38 år fra USA:

Har vært proffbokser i over 19 år, og står med 39 seirer og 13 tap. Mange av tapene har kommet i «feil» vektklasser tidlig i karrieren. Hun har ikke tapt en kamp de siste ti årene.

RUTINERT: Layla McCarter har bokset i mange år, og er bosatt i Las Vegas. Her avbildet før en kamp i 2015. Foto: David Becker , AFP

Brækhus: – Layla er en god, teknisk veteran. Dessverre litt vanskelig å «selge», for hun er litt sær og har en spesiell manager. Men hun er under Mayweather Promotions, og det gjør ting lettere. Hun er ikke et navn i Europa, så en kamp mot henne må bli Las Vegas.

Cris Cyborg, 32 år fra Brasil/USA:

MMA-utøveren har vært utilnærmelig i buret, og vunnet svært mange kamper på knockout. Hun har også uttrykt et ønske om å prøve seg i boksekamp. Hun går sin siste kontraktfestede MMA-kamp i desember, trolig mot den gamle bokseren Holly Holm.

HAR KNOCKOUTKRAFT: MMA-utøver Cris Cyborg jubler etter seieren mot Tonya Evinger i MMA-buret i juli. Cyborg har vist interesse for å bokse mot Cecilia Brækhus. Foto: Sean M. Haffey , AFP

Brækhus: – Hun er så spennende! Jeg drømmer om å lage en kvinnelig utgave av Mayweather mot McGregor. IMG som jeg samarbeider eier jo hele UFC, og de er optimistiske. Vi kan fylle Telenor Arena, eller en arena i USA eller Brasil. Det ville vært en global greie, og et sirkus av en annen verden.

Claressa Shields, 22 år fra USA:

Olympisk mester i boksing i 2012 og 2016. Ble proff i fjor, og har vunnet alle sine fire kamper – to på knockout. Er allerede verdensmester i super mellomvekt – tre vektklasser over Brækhus.

UNG VERDENSMESTER: Claressa Shields slo nylig Nikki Adler i en VM-kamp i USA. Fra før har Shields to OL-gull. Foto: Carlos Osorio , AP

Brækhus: – Claressa er ung og veldig opp og ned i signalene om hun ønsker kamp. Det er vanskelig å forhandle når det varierer sånn. Det virker litt for ustabilt. Hun er nok den tøffeste jeg kan møte, men det er nok på grunn av størrelsen, for hun har ikke helt overbevist som proffbokser ennå.

Christina Hammer, 27 år fra Tyskland:

Har 21 seirer (9 knockout) og null tap i mellomvekt, to klasser over Brækhus. Tapte egentlig på knockout mot Anne Sophie Mathis, men kampen ble omgjort til «no contest».

VIRKER LUNKEN: Christina Hammer, som her hilser på Claressa Shields (t.v.) har signalisert at hun ikke er veldig interessert i å møte Cecilia Brækhus. Foto: Carlos Osorio , AP

Brækhus: – Vi har vært i dialog med henne før, og hun er rimelig uinteressert. Hun ble knocket av Mathis som jeg har slått to ganger, og hun gikk ti runder med Laurén. Vi kommer nok til å gi henne et tilbud på et tidspunkt, men hun virker lunken.

Hanna Gabriels, 34 år fra Costa Rica:

18 seirer (11 knockout) og ett tap. Var aktuell for noen år siden, men slet med skader. Er tilbake for fullt nå, og vant nylig mot Oxandia Castillo på poeng.

VANT NYLIG: Hanna Gabriels takker publikum etter seieren mot Oxandia Castillo 13. oktober. Foto: Ezequiel Becerra , AFP

Brækhus: – Hun slo jo nettopp Castillo, og det overrasket meg litt. Hun har takket nei til kamp tidligere, men er absolutt med i vurderingen. Og så er hun stor i Latin-Amerika.