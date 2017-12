Brækhus møtte «MMA-monsteret» i forhandlinger: – Superhyggelig

Cecilia Brækhus (36) har tatt turen til USA for å planlegge neste år, og bokseren traff i dag MMA-stjernen Cris Cyborg (32). Neste år kan de møtes i bokseringen.

– Det var superhyggelig, og hun er åpen for boksekamp, sier Brækhus til VG.

Det er ingen hemmelighet at hun lenge har ønsket seg en motstander som har et stort navn i USA, og Cyborg er stor stjerne i den største MMA-organisasjonen UFC. Der har hun knust all motstand, og nylig skaffet hun seg bokselisens. Hun har også sparret mye med det unge boksetalentet Claressa Shields, OL-mester fra 2012 og 2012.

– USA-turen handler om å planlegge 2018. Jeg skal blant annet gjøre en del avtaler med en amerikansk manager, mannen som blant annet har hjulpet Gennady Golovkin til toppen, forteller Brækhus.

Hun snakker om Bernie Bahrmasel, som har et solid kontaktnett og altså er en sentral herre i K2 Promotions – Klitsjko-brødrenes selskap.

– Det er mange baller i luften nå, og jeg må samkjøre forhandlingene om en ny TV-kontrakt hjemme i Norge, sier Brækhus som også rakk en tur innom TV-kanalen ESPN for et intervju i dag.

Men så var det altså duket for et møte med Cyborg. Den brasilianske stjernen, som også har amerikansk pass, skal møte Brækhus' gamle rival, Holly Holm, på UFC-stevnet i Las Vegas 30. desember. Da står tittelbeltet i fjærvekt på spill.

UFC 219 er for øvrig det samme stevnet der Emil Weber Meek trolig går sin andre UFC-kamp.

– Jeg har blitt invitert til å se den kampen, så det blir nyttårsfeiring i Las Vegas, røper Brækhus.

– Handlet dagens møte om å få fart på forhandlingene om en boksekamp mellom deg og Cyborg?

– Ja, men vi snakket også om hennes kamp mot Holm. Jeg ga henne noen tips, for jeg vil selvfølgelig at hun skal vinne. Så bekreftet hun at hun vil ha en kamp mot meg. Jeg skal også i møte med IMG som forhandler med UFC-ledelsen for meg, forteller Brækhus.

Cyborg signerte nylig en ny avtale med UFC der hun gjorde det klart at hun ønsker å gå profesjonelle boksekamper også, noe som skal ha blitt godtatt av UFC-ledelsen.

GOD STEMNING: Cris Cyborg (t.v.) inviterte Cecilia Brækhus til Las Vegas i romjulen. Her fra dagens møte i Los Angeles. Foto: Privat

Nummer én i Ring Magazine



Nylig ble hun ikke overraskende kåret til den beste kvinnebokseren i verden av anerkjente Ring Magazine. Hun topper listen foran belgiske Delfine Persoon (lettvekt), argentinske Yesica Yolanda Bopp (junior fluevekt) og meksikanske Jessica Chavez (fluevekt). Erica Anabella Farias, som Brækhus slo i Bergen i sommer, er nummer syv på listen, og mulig motstander Layla McCarter er på åttendeplass.

– Det betyr mye at jeg er nummer én i verden. Kvinneboksing har eksplodert de siste årene, og det er storinnrykk av kvinnelige OL-medaljører. Jeg er veldig heldig som har støttet hjemme i Norge når det gjelder både opp- og nedturer. Det har vært et tøft år, men denne anerkjennelsen gjorde alt verdt det, sier Brækhus.

– Hva tenker du først og fremst på når du bruker beskrivelsen «tøft år»?

– Det har vært tre tøffe kamper, og nesten syv måneder til sammen i treningscamper. Men det er det som skal til for å være nummer én, sier Brækhus som vant på knockout mot Mikaela Laurén i oktober.

VG kommer med mer.