MELSOMVIK (VG) Cecilia Brækhus (36) er fortsatt kamplysten i dobbelt forstand. Dagen etter seieren mot Mikaela Laurén (41), slår hun fast at hun gjerne går flere kamper i Norge.

– Natten har vært kort, det ble ikke mye søvn, bare to-tre timer. Men sånn er det etter kamper, sier Brækhus som om kort tid tar seg en lengre ferie.

Det er ganske nøyaktig et halvt døgn siden hun holdt løftet om å vinne på knockout mot Mikaela Laurén, forsvarte beltene sine og beholdt posisjonen som verdens beste kvinnebokser uansett vektklasse. Som forventet, selv om Laurén kanskje var en litt hardere nøtt å knekke enn mange hadde trodd.

– Mitt beste slag noensinne, var oppsummeringen til Brækhus i natt da hun så knockouten på TV for første gang.

Brækhus bokset sin fjerde kamp i Norge etter at forbudet mot proffboksing ble opphevet, men det har også vært stevnet som har skapt klart mest debatt. Oslofjord Convention Centre var halvfullt da Laurén og Brækhus bokset, men stemningen blant de fremmøtte var meget god og sett under ett ble det et vellykket arrangement. I alle fall rent sportslig.

Brækhus virker da også tydelig fornøyd med opplegget. Selv om Team Brækhus tidlig solgte billettrettighetene, og i så måte ikke led noen økonomisk risiko, har boksedronningen måttet svare for problemene med både billetter, avlyste kamper og misfornøyde boksekolleger.

– Nå som kampen er over – har det som har skjedd de siste ukene påvirket deg mer enn du har gitt uttrykk for?

– Nei, egentlig ikke. Fordi når det går så langt, så passerer det en grense som gjør at det blir dumt. Jeg vet sannheten, det som skjer i kulissene og hvordan ting egentlig er. Det ble et rør av hysteri. Men når det tipper over er det enklere for meg å koble ut, sier Brækhus.

– Folk blir helt gale



Hevelsen under det venstre øyet, som hun fikk etter en av de brukbare høyrehookene til Laurén i går kveld, er fortsatt godt synlig. Og Brækhus lener seg litt frem for å følge opp sitt eget svar.

LITE SØVN: Cecilia Brækhus hadde ikke mange timene på øyet da hun gikk lange runder med norske journalister søndag formiddag. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Folk blir helt gale av proffboksing. Utenfor Norge hadde mye av dette vært ikke-saker. Etter alle mine år i Tyskland så vet jeg jo at dette ikke er noe, sier Brækhus vel vitende om at forbudet aldri hadde blitt opphevet i fjor hvis det ikke hadde vært for at Norge har verdens beste kvinnebokser.

– Det ble proffboksing i Norge i oktober i fjor, og vi holder fortsatt på å bli kjent med sporten, sier Brækhus.

– Har det tatt fra deg noe av lysten til å drive videre i Norge?

– Nei! Du må huske på bakgrunnen min. Jeg har fått kjeft hele livet mitt. Jeg fikk egentlig huden full bare fordi jeg var jente og ville være proffbokser. Jeg kom fra EM- og VM-medaljer som amatør, tok turen via en kjeller i Melhus og deretter til et overlevende DDR-system i Tyskland, sier hun med tanke på promotorselskapet Team Sauerland som hun bokset i regi av fra 2008 til 2015.

– Hele den veien har jeg gått, og det er det som skaper en verdensmester, ikke disse korte lette veiene til suksess. Der jeg er i dag er en prosess over mange, mange år med hardt arbeid. Da blir man rustet og ganske tøff, sier Brækhus og slår fast:

– Jeg er definitivt klar for å bokse i Norge igjen. Samtidig er det selvfølgelig morsomt å komme litt mer ut i verden, og at ting kan handle mer om boksing – ikke om alt mulig annet.

– Men hvis det nå ender opp med at noen har tapt millioner på dette stevnet, så har du vel forståelse for at det er en sak?

– Ja, jeg skjønner det. Men så blir det en kjemperøre av alt mulig. Og når ballen først begynner å trille, så hiver alle seg på.

KLAR FOR VARME: Etter å ha bodd de siste seks ukene på Oslofjord Convention Center, skal Cecilia Brækhus snart ta seg en lang ferie. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Kort fortalt fikk Team Brækhus for noen måneder siden tilbud om å bokse på Oslofjord Convention Center (OCC) i Melsomvik mellom Sandefjord og Tønsberg. Det innebar også at OCC blant annet kjøpte billettrettighetene, som de igjen har solgt videre til en tredjepart, ProUnite. Det ble tidlig klartat billettsalget gikk tungt, og at det trolig tapes store penger på stevnet.

– Jeg fikk et forslag lagt foran meg. Jeg syntes det så bra ut. Det skulle være sånn og sånn, men det ble kanskje litt mange kokker. Jeg angrer ikke på at jeg takket ja, for jeg har dratt så mye lærdom ut av det. Man skal ikke være redd for å prøve nye ting, eller arrangere stevner i Norge igjen etter dette.

– Men når billettene på første rad koster over 5000 kroner – synes du det er absurd eller greit?

– Sirkus Brækhus er ikke billig. Men vi må ta noen valg, og denne gangen prøvde vi å selge billettene videre. Det sparte meg for tid og krefter, og tanken var at jeg kunne konsentrere meg om andre ting. Prisen på billetter kan alltid diskuteres.

– Det samme gjelder på Viasat og Viaplay, og at kampen går på «pay per view». Man må jo tjene penger for å få dette til å gå rundt, sier Brækhus og legger til:

– Jeg var fast bestemt på at den første kampen i Norge skulle være gratis for alle på TV. Du må tro at jeg fikk motstand fra flere der, og da snakker vi kanskje om ti millioner som ble tapt. Men det fikk jeg igjennom, men i etterkant har det vært sånn at vi må tjene penger – selv om mitt høyeste ønske er at flest mulig skal se kampene.