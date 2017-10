Cecilia Brækhus (36) forsvarte favorittstempelet og ekspederte Mikaela Laurén (41) for andre gang.

Brækhus hadde på forhånd lovet knockout-seier mot Mikaela Laurén, da hun skulle forsvare verdensmestertittelen i Stokke.

Hun holdt ord, og sendte Laurén i bakken i sjette runde - én runde tidligere enn da de første gang møttes i 2010.

PRESSET: Mikaela Laurén (til høyre) fikk inn flere gode treffere i andre runde, men måtte likevel gi tapt i sjette. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

– Jeg lovet knockout, og jeg holder meg til det jeg lover, sa Brækhus til jubel og latter fra publikum.

– Nå kommer de store kampene. Nå blir det baluba fremover. Nå kommer de store kampene. Det lover jeg, fortsatte den ubeseirede verdenseneren.

Før kampen var det full ordkrig mellom Brækhus og Laurén, men etter at den norske bokseren hadde vunent på teknisk knockout var tonen en ganske annen.

– Jeg er utrolig skuffet og takknemlig. Jeg fikk bokse mot verdens beste bokser som er ubeseiret. Men jeg tok ikke sjansen, sier Laurén til Viasat.

Rystet Laurén tidlig

Ubeseirede «First Lady» Brækhus var klar favoritt til å forsvare sine fem VM-belter før sin 32. proffkamp, men i Sverige var holdningen hos flere at «alt kan skje» i boksing.

Men dette var ikke kvelden for de store overraskelsene.

Cecilia Brækhus Kallenavn: First Lady Født: 28. september 1981 (36 år) Høyde: 171 cm Proffkamper: 32 seirer (ni knockout) – null tap. VM-titler: Weltervekt-mester i WBC, WBA, IBF, WBO og IBO.

Brækhus gikk rett i føringen etter en tett første runde, men Lauréns lengre armer skapte tidvis problemer for den norske boksedronningen.

– Jeg hadde en mistanke om at dette kom til å bli tøft, og det ser slik ut, sa Viasats ekspertkommentator Thomas Hansvoll da Laurén fikk inn flere gode treffere i andre runde.

Hansvoll avslørte før kampen at han var mer spent enn da de møttes første gang i Rostock i 2010, en kamp som endte medteknisk knockout for Brækhus.

Syv år senere har Laurén langt mer erfaring. I 2010 hadde svensken kun gått seks kamper, nå hadde hun 36 kamper under beltet før revansjeforsøket.

I tredje runde slo Brækhus kraftig tilbake, og fikk nesten sin svenske motstander ut av balanse.

– Hun er rystet nå, meldte Hansvoll om Laurén.

I starten av fjerde runde så det kritisk ut for Laurén. Hun kjempet seg inn igjen, men Brækhus tok til slutt runden.

Michael Buffer, mannen med «Let's get ready to rumble», var ikke til stede på kampen. Men Kenneth Dahl tok jobben på strak arm:

Avgjorde i sjette runde

Selv om verdensener Brækhus presset sin svenske motstander hardt, viste Laurén igjen og igjen at hun på ingen måte hadde planer om å gi seg uten en real fight og fikk inn flere gode treffere med høyra.

Svensken så likevel tyngre og tyngre ut etter hvert som rundene forløp.

– Det ser ikke bra ut dette nå for Laurén, mente Hansvoll etter femte runde.

I sjette runde gikk også svensken til slutt i kanvasen. Hun kom seg på beina, men dommeren stoppet kampen. Dermed vant Brækhus igjen på teknisk knockout.

Dermed trengte hun én runde mindre enn hun gjorde i 2010.

Tidligere på kvelden hadde 20 år gamle Anders Eggan under Oslofjord Fight Night proffdebutert med seier, mens Simen Nysæter (26) vant sin andre proffkamp.

