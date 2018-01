Bokselegenden Mike Tyson åpner marihuana-plantasje i California

Bokselegenden Mike Tyson (51) kaster seg inn i marihuana-industrien.

Det amerikanske underholdningsnettstedet The Blast skriver at den tidligere tungvektsmesteren forbereder seg på å «revolusjonere hasjindustrien» etter å ha kjøpt et terreng på drøye 16 hektar (160.000 kvadratmeter) i ørkenbyen California City, en to timers kjøretur nordøst for Los Angeles.

Fra 1. januar sluttet staten California seg til en rekke andre amerikanske delstater som har legalisert marihuana. Og Tyson, mannen med kallenavnet «The Baddest Man on the Planet», er allerede godt i gang med å utnytte det.

Den 20. desember var bokselegenden på plass i California City for å bryte bakken som ifølge Tysons forretningspartner Robert Hickman skal bli «en oase i ørkenen», skriver The Blast.

Et bilde viser Tyson stående foran en gravemaskin, med en spade i hånden, sammen med partnerne Hickman og Jay Strommen samt ordføreren i California City, Jennifer Wood.

Tysons nye storgård vil inneholde omfattende hasjplantasjer, en egen skole kalt «Tyson Cultivation School» der man kan lære å dyrke marihuana, et amfiteater samt et luksuriøst campingområde og hytter.

Mike Tyson hevdet i 2013 at han var i akutt fare for å dø av narkotika- og alkoholproblemer.

– Jeg skal aldri ruse meg igjen, sa han.

Tidligere har Tyson, i en dokumentar om rapperen Tupac Shakur, fortalt at han angrer på at han ikke røyket hasj med sin avdøde venn.

– Tupac ville alltid at jeg skulle røyke hasj sammen med ham, men det gjorde jeg aldri. Jeg skulle ønske jeg ikke hadde sagt nei, sa Tyson.

Bokseren var redd for at folk og fans skulle få snusen i at han hadde røyket hasj, derfor nektet han å ta en blås sammen med Tupac.

– Det er det jeg angrer mest på, sa han.

