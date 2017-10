Bokseekspert: Dette er de aller beste kampene til Cecilia Brækhus

MELSOMVIK (VG) Ubeseirede Cecilia Brækhus (36) går sin 32. proffkamp lørdag kveld. Viasats bokseekspert Thomas Hansvoll (43) har plukket ut de fire beste.

Cecilia Brækhus Kallenavn: First Lady Født: 28. september 1981 (36 år) Høyde: 171 cm Proffkamper: 31 seirer (åtte knockout) – null tap. VM-titler: Weltervekt-mester i WBC, WBA, IBF, WBO og IBO.

– Nå har jeg gått så mange kamper at, og det er helt forferdelig å si det, men jeg tror ikke jeg kan plukke ut de beste, sier Brækhus til VG etter innveiingen.

Hun ble profesjonell i januar 2007, og drøyt to år senere kapret hun sine første VM-belter i oppgjøret mot danske Vinni Skovgaard.

Nå har hun VM-beltene til alle de fire store forbundene i weltervekt (WBA, WBC, WBO, IBF) i tillegg til det mindre forbundet IBO. Alle skal forsvares i møtet med svenske Laurén i kveld.

– Det har vært så mange tøffe kamper, og jeg kan nevne det første kampen mot Mathis, Chevelle Hallback, Klara Svensson, den første kampen mot Mikaela Laurén. Nei, nå begynner det å bli mange kamper og alle har sin historie. Alle betyr noe veldig spesielt for meg, sier Brækhus, som gjorde sine grep for å unngå et nytt kysse-stunt fra Laurén i går.

Hansvoll: – Lauren er blitt mye bedre

Viasats bokseekspert Thomas Hansvoll har fulgt det aller meste av proffkarrieren til Cecilia Brækhus, og på oppfordring fra VG har han plukket ut de fire kampene han mener den norske stjernen har gjort det aller best.

Tre av kampene er fra perioden 2012–14, og da mener Hansvoll at den norske boksedronningen var på sitt aller, aller beste.

– På den tiden hadde hun i seg det beste fra flere trenere, og jeg tror hun hadde mest slagkraft da, sier Hansvoll, som også mener at Brækhus må ta frem sitt aller beste mot Laurén.

Brækhus er som vanlig enorm favoritt til å vinne.

– Det snakkes mye om at Cecilia vant på teknisk knockout mot Laurén i 2010, men jeg har en sterk mistanke om at det blir tøffere i kveld. Det er en helt annen Laurén hun møter nå. Når Laurén har vært på sitt beste har hun imponert meg, sier Hansvoll.

Her har han plukket ut de fire kampene Brækhus har imponert ham mest:

Vinni Skovgaard, Danmark. Brækhus vant på poeng, 14. mars 2009:

DEN FØRSTE VM-TITTELEN: Cecilia Brækhus slo Vinnie Skovgaard i tyske Kiel i 2009. Foto: Scanpix , NTB scanpix

Hansvolls vurdering: Det er faktisk åtte år siden, og det var der Cecilia blir mester for første gang. De hadde møtt hverandre som amatører, og det var mye spenning før kampen. Det ble jevnt, men Cecilia vant og det var hennes virkelig store gjennombrudd.

Det er kanskje den tøffeste kampen hun har hatt, og veldig sterkt at hun gikk seirende ut av den. Skovgaard var en meget solid bokser.

Anne Sophie Mathis, Frankrike. Det første møtet der Brækhus vant på poeng, 22. september 2012:

Hansvolls vurdering: Det var da hun skulle møte knockoutdronningen for første gang, og Mathis var fortsatt farlig. Det ble mye hype rundt den kampen. Det taklet Cecilia veldig bra, og hun nøytraliserte Mathis på taktisk imponerende og enkelt vis.

Hun fikk Mathis til å se dårlig ut. Det var likevel såpass jevnt at hun kanskje hadde tapt på bortebane, og hun hadde nok ikke fått holde like mye. Men det var en meget sterk seier, og jeg tror Brækhus var veldig redd for å gå på en smell.

Oxandia Castillo, Den dominikanske republikk. Brækhus vant på teknisk knockout i runde ni, 7. september 2013:

Hansvolls vurdering: Castillo var en ung, tøff, uredd og sterk bokser. Hun traff Cecilia veldig hardt tidlig, og jeg tror Cecilia muligens ble litt rystet. Så kom rutinen til Cecilia frem, hun tok over mer og mer. Da Castillo hadde lite krutt igjen, så endte det til slutt med teknisk knockout. Det var en god prestasjon av Cecilia Brækhus å snu det, og totalt sett en meget solid kamp.

Myriam Lamare, Frankrike. Brækhus vant på poeng, 1. februar 2014:

Hansvolls vurdering: Cecilia var i en veldig god stim i den perioden der. Lamare var nede i kanvasen en tur i syvende runde, og boksemessig synes jeg Cecilia var på sitt absolutt beste på denne tiden. Det var trykk i slagene, og hun sto godt på bena.

Slik gikk det sist:

Første møtet med Laurén. Brækhus vant på teknisk knockout, 30. oktober 2010:

Hansvolls vurdering: Jeg satt ringside og kommenterte den. Det var jo hennes fjerde tittelforsvar, og jeg husker at Laurén ble for tung og treig. Laurén hadde gått verbalt hardt ut, og du så at hun stivnet da hun kom opp i ringen. Hun ble plukket fra hverandre og knocket ut.

Det var bare syvende kampen til Lauren som har en veldig kort amatørbakgrunn. Det var enorm forskjell på rutinen, og tøft at hun stilte opp. Nå i dag har hun faktisk bokset to kamper mer enn Brækhus.