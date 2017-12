Johan Kaggestad (74) tar et voldsomt oppgjør med ikonet Gary Lineker (57), FIFA-president Gianni Infantino (47) og internasjonal fotball som han mener er gjennomsyret av korrupsjon.

Gary Lineker er en av Englands beste fotballspillere gjennom tidene. Etter karrieren har 57-åringen blitt en av nasjonens mest kjente TV-personligheter. Sist fredag brukte Lineker statusen til å kaste glans over VM i Russland da han ledet gruppetrekningen i Moskva.

Nå får engelskmannen massiv kritikk for å støtte opp under arrangementet som ledes av Vitalij Mutko, russeren som er bannlyst fra OL på livstid etter å ha vært sjef for landets statlig styrte dopingprogram. På Twitter tirsdag kveld forklarte engelskmannen deltagelsen med at VM ikke har noe med OL å gjøre. Lineker hevdet samtidig at doping ikke er utbredt i fotball og at ulovlige preparater ikke hjelper. Utspillet gjør Kaggestad opprørt.

– Det er noe forbanna pølsevev. Det er helt patetisk. Det er klart at doping har effekt på fotballspillere. Det er en idrett som drives i halvannen time, sier Johan Kaggestad til VG.

– Jo flere løp med høy intensitet du tåler med korte pauser, desto høyere sjanse har du for å vinne kamper. Folk med høyt oksygenopptak blir mer konsentrerte og kreative mot slutten av kampene. Det er ikke for ingen grunn at Juventus var steindopa da laget vant Champions League for noen år siden, legger den norske treneren og kommentatoren til.

Hevder dusinvis med spillere er dopet

Grigorij Rodtsjenkov ledet russernes dopinglaboratorier i Moskva og Sotsji. Han er en nøkkelpersonen i opprullingen av det som omtales som tidenes idrettsskandale.

Rodtsjenkov har uttalt at han sitter på dokumentasjon på at flere titalls russiske fotballspillere har vært dopet, også på landslagsnivå.

Likevel mener Lineker dette:

– Doping er egentlig ikke et problem i fotball. Doping hjelper ikke spillere å prestere bedre. Ingen mengde dop vil hjelpe deg å sentre, drible eller å skyte bedre. Det vil ikke engang hjelpe Russland å vinne, var meldingen på Twitter, som Lineker nå har fjernet fra kontoen sin.

Les også: Russland kastet ut av OL

REFSES: Gary Lineker kastet glans over Russland-VM da han ledet gruppetrekningen i Moskva sist fredag sammen med den russiske sportsjournalisten Maria Komandnaya. Foto: NTB scanpix

– Gjennomsyret av korrupsjon

Kritikken fra Kaggestad gjelder også FIFA-sjef Gianni Infantino, som har uttalt at IOC-dommen ikke vil få noen konsekvenser for hverken Mutko eller VM. Kaggestad setter spørsmålstegn ved hvilken form for kvalitetssikring FIFA har gjort av personene som representerer mesterskapet utad og er ansvarlige for arrangementet.

– Det er håpløst. Idretten henger jo på mange måter sammen. Når personer som er involvert i en skandale dukker opp i en annen setting, har det jo en sammenheng. Det er en meningsløs måte å prøve å renvaske fotballen for deres manglende evne til å ha redelige mennesker i toppledelsen, mener Kaggestad.

– Russlands statsorganiserte dopingprogram er jo en del av toppen av et isfjell som omfatter idrettens manglende omdømme og systematiske juks og korrupsjon og politiske infiltrasjon. Sånn har det vært i Russland siden Sovjetunionen ble en stat hvor idretten var viktig i propagandaøyemed. Det styrker ikke omdømmet til fotball-VM at topplederen i arrangementskomiteen har et så nært forhold til det som skjedde i Sotsji, sier Kaggestad, som minner om at FIFA neste gang skal arrangere VM i Qatar før han fortsetter:

– Internasjonal fotball er gjennomsyret av korrupsjon. Det er min opplevelse av det hele. Det er synd at en så stor idrettsfest skal arrangeres i et land som så bevisst har vært med å ødelegge idrettens omdømme. Men: pengene rår.

Russland har hele tiden nektet for å ha hatt et dopingprogram. 22 utøvere har også anket IOCs avgjørelse, opplyste Idrettens voldgiftsrett tirsdag formiddag.

PS: I etterkant av sine første uttalelser, har Lineker moderert seg. Han skriver nå følgende: «Jeg har slettet meldingen. Den var ikke formulert bra. Jeg er kanskje naiv. Jeg har ikke ekspertise på området. Sannsynligvis er jeg skyldig i å ønske at det (doping) ikke er tilfellet siden det ville merket sporten jeg elsker. Jeg vil bli sjokkert hvis det stemmer. Jeg har aldri opplevd det.»