Zuccas Rangers vant mot Ducks

(Anaheim Ducks – New York Rangers 1–4) Mats Zuccarellos New York Rangers sikret seier nummer tre på rappen da de slo Anaheim Ducks hjemme i Madison Square Garden.

Rangers ledet 1-0 etter den første perioden, etter scoring av Paul Carey.

Målvakt Henrik Lundqvist mener første periode var nøkkelen til nattens seier.

– Vi spilte ikke opp mot vårt beste og vi kom unna med en 1-0-ledelse. Etter fikk vi i gang spillet vårt litt mer, sier målvakten ifølge The New York Post.

Ny Zucca-assist

Knappe to minutter inn i andre periode sendte Kevin Hayes, med assist fra Zucca, pucken i nettet.

13 minutter inn i andre periode satte Carey sitt andre mål. Rangers fjerde mål kom i tredje periode, der Ducks scoret sitt første og eneste mål.

Zuccarello var på isen i totalt 17 minutter. I tillegg til den ene assisten hadde han tre skudd på mål. Hans siste assist får Rangers-spilleren opp på 28 målpoeng denne sesongen. Kun 42 spillere i NHL har flere denne sesongen.

Staal: – Kan snu raskt

Når julen nå nærmer seg ser Rangers sluttspillhåp mye lysere ut enn det gjorde etter en svært tung start på sesongen.

Kapteinsassistent Marc Staal har likevel ingen planer om å ta noen for gitt.

– Målet vårt er å ta så mange poeng som mulig og komme oss inn i sluttspillet. Men jeg tror ikke sesongstarten er så langt bak oss. Vi vet at det kan snu raskt, men vi jobber hardt for å unngå at vi faller tilbake til den rekken, sier han ifølge The New York Post.

