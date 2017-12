Zuccarello-bom i straffedrama

(Detroit Red Wings – New York Rangers 3–2) Mats Zuccarello (30) bommet på straffe da Rangers tapte.

Rangers' David Desharnais scoret kampens første mål drøye 17 minutter inn i første periode, men Red Wings' Andreas Athanasiou sørget for utligning etter nærmere åtte minutter inn i andre periode.

I tredje periode satte Vinni Letterieri pucken i nettet og ga bortelaget ledelsen, men det tok ikke lang tid før Red Wings fikk nettkjenning og de to lagene igjen sto likt.

Siden det ikke kom flere scoringer måtte kampen ut i forlengning. Den ble målløs, og dermed måtte det straffer til for å få en vinner. Der viste Red Wings seg sterkest.

Mats «Zucca» Zuccarello var 20,7 minutter på isen og hadde to skudd på mål. Den norske stjernespilleren var førstemann ut for Rangers i straffeslagkonkurransen, men skuddet ble reddet av keeper.

Alle resultater natt til lørdag:

New Jersey Devils – Buffalo Sabres 3-4 e.f., Carolina Hurricanes – Pittsburgh Penguins 2-1, Detroit Red Wings – New York Rangers 3-2 e.str., Ottawa Senators – Columbus Blue Jackets 5-4, Tampa Bay Lightning – Philadelphia Flyers 3-5, Minnesota Wild – Nashville Predators 4-2, Winnipeg Jets – New York Islanders 4-2, Dallas Stars – St. Louis Blues 4-2, Colorado Avalanche – Toronto Maple Leafs 4-3 e.f., Edmonton Oilers – Chicago Blackhawks 3-4 e.f., Anaheim Ducks – Calgary Flames 2-1.



