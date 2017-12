Sparta stoppet Vålerengas seiersrekke

(Vålerenga-Sparta Sarpsborg 3-4) Vålerenga sto med syv strake seirer, men hjemme mot Sparta Sarpsborg sa det stopp.

Vålerenga innledet sesongen svært svakt, men etter syv triumfer på rad har Oslo-laget klatret på tabellen. En dårlig andre periode ødela for Vålerenga.

Det sto 1-1 etter den første perioden før Sparta vant andreperioden 2-0. Vålerenga scoret to ganger i siste periode, men Kyle Osterbergs mål for Sparta i samme periode avgjorde kampen.

Hockeyprofiler rister på hodet av Nye Jordal: - Helt håpløst

Osterberg scoret også det første målet i kampen, mens Patrick Andre Bovim og Niklas Røst gjorde også mål for Sparta. Rasmus Juell, Thomas Olsen og Tobias Lindström sto for nettsusen for vertene.

Storhamar leder serien overlegent fremdeles. De har 84 poeng på de første 28 kampene, 13 mer enn Sparta Sarpsborg på andreplass. Vålerenga er nummer fem med sine 53 poeng. De har 12 poeng opp til medaljeplass.

Eliteserien ishockey søndag, 29. runde: Lørenskog – Frisk Asker 2-3 (0-0, 1-0, 1-3) Stavanger – Lillehammer 3-4 e.str. (0-1, 1-2, 2-0, 0-0, 0-1) Vålerenga – Sparta 3-4 (1-1, 0-2, 2-1). Spilt lørdag: Kongsvinger – Manglerud Star 3-6 (0-1, 3-3, 0-2) Storhamar – Stjernen 7-0 (1-0, 1-0, 5-0).

Les også: Zucca med mål og assist

Oilers-smell



Fjerdeplasserte Lillehammer tok en sterk seier etter straffer borte mot Stavanger Oilers. På straffeslagene ble David Morley helten som eneste målscorer og sikret 4-3-seier foran 3600 tilskuere i Stavanger.

I kampen scoret Joey Benik to mål for Lillehammer, mens Stephan Josep Vigier scoret åpningsmålet i DNB Arena. Jonas Løvlie, William Charles Rapuzzi og Curtis Gedig lagde mål for Oilers.

Studio (VG+): Har Storhamar avgjort gullet?

Frisk-seier



Tredjeplasserte Frisk Asker slo Lørenskog 3-2 på bortebane etter at Viktor Granholm ble matchvinner i siste periode.

Lørenskog tok ledelsen ved James Martin Sixmith jr før Endre Medby utlignet for Frisk Asker. Sebastian Johansen sendte Lørenskog igjen foran i sisteperioden, men igjen slo gjestene tilbake ved Nick Pageau.

Leste du? Espen «Shampo» Knutsen hyller Zuccarello som Norges beste vintersportutøver

Frisk Asker har 65 poeng, 19 opp til tabelltoppen og Storhamar. Ned til fjerdeplassen og Lillehammer er det fire poeng. Oilers er nummer seks med kun åtte seirer de første 28 kampene. Det gjenstår fremdeles 17 serierunder.

Hockeyforbundet bekymret: For mange stygge hendelser

Hockeystjernene sjarmerte på TV: